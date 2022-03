LM: Lewandowského večer v Mníchove, Škriniarov výkon Interu nestačil

Futbalista Robert Lewandowski (uprostred) z Bayernu Mníchov sa teší z druhého gólu počas osemfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - RB Salzburg 8. marca 2022 v Mníchove. Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 9. marca (TASR) - Robert Lewandowski strelil najbleskovejší hetrik od úvodného hvizdu v zápasoch Ligy majstrov a nasmeroval futbalistov Bayernu Mníchov za postupom do štvrťfinále. Nemecký šampión deklasoval v utorňajšej odvete osemfinále na vlastnom štadióne rakúskeho majstra zo Salzburgu 7:1. FC Liverpool síce po roku prehral v domácom prostredí, aj po výsledku 0:1 sa však dostal ďalej vďaka náskoku 2:0 z pôdy Interu Miláno. Najlepším hráčom duelu bol podľa technických pozorovateľov Európskej futbalovej únie (UEFA) slovenský obranca hostí Milan Škriniar.Bayern si zo Salzburgu priviezol remízu 1:1, no v Allianz Arene dal veľmi rýchlo najavo, kto je favorit dvojzápasu. Lewandowski si v 12. a 21. minúte vybojoval jedenástky a sám aj obe premenil, v 23. minúte po chybe hosťujúcej defenzívy skompletizoval celkovo piaty najrýchlejší hetrik v histórii LM. Pre poľského útočníka to bol piaty hetrik v kariére v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži, v ktorej má v tejto sezóne na konte už tucet gólov. Vyšvihol sa na čelo poradia strelcov pred Sebastiena Hallera z Ajaxu Amsterdam. "y," povedal Lewandowski.," chválil Lewandowského tréner Julian Nagelsmann na oficiálnej klubovej stránke. Tridsaťtriročný kanonier dal v tejto sezóne vo všetkých súťažiach 42 gólov, hranicu 40 presných zásahov presiahol siedmykrát za sebou. V drese Bayernu nastrieľal v LM 68 gólov, viac za jeden tím dali iba Lionel Messi (FC Barcelona, 120) a Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 105). Len Portugalčan a Argentínčan odohrali v LM viac sezón s dvojciferným počtom zásahov než Poliak (Ronaldo 7, Messi 5, Lewandowski 3). "," uviedol salzburský obranca Rasmus Kristensen.Účinkovanie v tejto sezóne LM sa skončilo aj pre Škriniara, hoci jeho Inter Miláno dosiahol cenné víťazstvo na pôde FC Liverpool. Predtým na Anfielde triumfoval FC Fulham 366 dní dozadu. O výsledku rozhodol po vyše hodine hry Lautaro Martinez strelou z hranice šestnástky. Hostia zacítili šancu na zvrat, no tú vzápätí výrazne oslabil Alexis Sanchez, keď sa po šľapáku na Fabinha musel po druhej žltej karte predčasne porúčať pod sprchy.," povedal Martinez. Liverpool si v záverečnej polhodine postrážil postup a mohol aj vyrovnať, ale Mohamed Salah v 76. minúte trafil druhýkrát v stretnutí bránkovú konštrukciu. "," dodal Salah pre BT Sport.Škriniara môže tešiť, že ho technickí pozorovatelia UEFA vyhlásili za najlepšieho hráča duelu: "" Inter sa v závere sezóny sústredí na snahu o obhajobu taliansku titulu, za mestským rivalom a lídrom tabuľky AC Miláno zaostáva o dva body a disponuje zápasom k dobru. "," uzavrel tréner Simone Inzaghi.