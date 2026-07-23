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Lewandowskému nevyšiel debut v MLS, zdolalo ho Miami bez Messiho
Messi i jeho krajan Rodrigo de Paul dostali voľno, keďže len pred štyrmi dňami prehrali vo finále majstrovstiev sveta so Španielskom 0:1 po predĺžení.
Autor TASR,aktualizované
Miami 23. júla (TASR) - Poľskému kanonierovi Robertovi Lewandowskému nevyšla premiéra v zámorskej Major League Soccer. Jeho tím Chicago Fire prehral tesne 2:3 v nočnom zápase s Interom Miami, v ktorom absentoval hviezdny Lionel Messi.
Argentínskeho útočníka zastúpil dvoma gólmi Luis Suarez a víťazný zásah strelil Preston Plambeck. Messi i jeho krajan Rodrigo de Paul dostali voľno, keďže len pred štyrmi dňami prehrali vo finále majstrovstiev sveta so Španielskom 0:1 po predĺžení.
Tridsaťsedemročný Lewandowski debutoval v zámorskej súťaži po tom, čo v lete prišiel z Barcelony, s ktorou získal španielsky titul. „Len po dvoch dňoch s mojím novým tímom som nečakal, že v prvom zápase bude všetko fungovať perfektne,“ povedal Lewandowski, ktorý nastúpil v základe Chicaga a odohral 63 minút. „Potrebujem trochu viac času a som si istý, že nabudúce budeme hrať s menším počtom chýb v obrane ako dnes. Ak budeme lepšie brániť, môžeme tento zápas nabudúce vyhrať,“ dodal poľský útočník, ktorý má na konte viac ako 700 gólov za kluby a národný tím.
Chicago figuruje na 3. mieste Východnej konferencie, na druhé Miami stráca osem bodov. Tréner Interu Guillermo Hoyos si pochvaľoval triumf a uviedol, že Messiho a de Paula nenaháňa s návratom. „Majstrovstvá sveta sú niečo obrovské, sú spojené s fyzickým aj psychickým vyčerpaním a oni si zaslúžia svoje oddych. Budeme na nich čakať, až kým sa budú môcť vrátiť a budú v správnej forme,“ povedal.
V noci na štvrtok boli v MLS v hre aj dvaja slovenskí reprezentanti. Samuel Gidi odohral za FC Cincinnati 88 minút pri víťazstve 4:3 nad Vancouverom a už v 9. minúte prihral na úvodný gól českého spoluhráča Pavla Buchu. Albert Rusnák absolvoval celý zápas Seattlu na ihrisku Austinu. Do štatistík sa nezapísal a Sounders prehrali 1:3. V 80. minúte bol blízko ku gólu, jeho strelu smerujúcu pod brvno však brankár Brad Stuver vyrazil.
Argentínskeho útočníka zastúpil dvoma gólmi Luis Suarez a víťazný zásah strelil Preston Plambeck. Messi i jeho krajan Rodrigo de Paul dostali voľno, keďže len pred štyrmi dňami prehrali vo finále majstrovstiev sveta so Španielskom 0:1 po predĺžení.
Tridsaťsedemročný Lewandowski debutoval v zámorskej súťaži po tom, čo v lete prišiel z Barcelony, s ktorou získal španielsky titul. „Len po dvoch dňoch s mojím novým tímom som nečakal, že v prvom zápase bude všetko fungovať perfektne,“ povedal Lewandowski, ktorý nastúpil v základe Chicaga a odohral 63 minút. „Potrebujem trochu viac času a som si istý, že nabudúce budeme hrať s menším počtom chýb v obrane ako dnes. Ak budeme lepšie brániť, môžeme tento zápas nabudúce vyhrať,“ dodal poľský útočník, ktorý má na konte viac ako 700 gólov za kluby a národný tím.
Chicago figuruje na 3. mieste Východnej konferencie, na druhé Miami stráca osem bodov. Tréner Interu Guillermo Hoyos si pochvaľoval triumf a uviedol, že Messiho a de Paula nenaháňa s návratom. „Majstrovstvá sveta sú niečo obrovské, sú spojené s fyzickým aj psychickým vyčerpaním a oni si zaslúžia svoje oddych. Budeme na nich čakať, až kým sa budú môcť vrátiť a budú v správnej forme,“ povedal.
V noci na štvrtok boli v MLS v hre aj dvaja slovenskí reprezentanti. Samuel Gidi odohral za FC Cincinnati 88 minút pri víťazstve 4:3 nad Vancouverom a už v 9. minúte prihral na úvodný gól českého spoluhráča Pavla Buchu. Albert Rusnák absolvoval celý zápas Seattlu na ihrisku Austinu. Do štatistík sa nezapísal a Sounders prehrali 1:3. V 80. minúte bol blízko ku gólu, jeho strelu smerujúcu pod brvno však brankár Brad Stuver vyrazil.