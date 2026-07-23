Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. júl 2026Meniny má Oľga
< sekcia Šport

Lewandowskému nevyšiel debut v MLS, zdolalo ho Miami bez Messiho

.
Útočník klubu Chicago Fire Robert Lewandowski pred futbalovým zápasom MLS proti Interu Miami v stredu 22. júla 2026. Foto: TASR/AP

Messi i jeho krajan Rodrigo de Paul dostali voľno, keďže len pred štyrmi dňami prehrali vo finále majstrovstiev sveta so Španielskom 0:1 po predĺžení.

Autor TASR
,aktualizované 
Miami 23. júla (TASR) - Poľskému kanonierovi Robertovi Lewandowskému nevyšla premiéra v zámorskej Major League Soccer. Jeho tím Chicago Fire prehral tesne 2:3 v nočnom zápase s Interom Miami, v ktorom absentoval hviezdny Lionel Messi.

Argentínskeho útočníka zastúpil dvoma gólmi Luis Suarez a víťazný zásah strelil Preston Plambeck. Messi i jeho krajan Rodrigo de Paul dostali voľno, keďže len pred štyrmi dňami prehrali vo finále majstrovstiev sveta so Španielskom 0:1 po predĺžení.

Tridsaťsedemročný Lewandowski debutoval v zámorskej súťaži po tom, čo v lete prišiel z Barcelony, s ktorou získal španielsky titul. „Len po dvoch dňoch s mojím novým tímom som nečakal, že v prvom zápase bude všetko fungovať perfektne,“ povedal Lewandowski, ktorý nastúpil v základe Chicaga a odohral 63 minút. „Potrebujem trochu viac času a som si istý, že nabudúce budeme hrať s menším počtom chýb v obrane ako dnes. Ak budeme lepšie brániť, môžeme tento zápas nabudúce vyhrať,“ dodal poľský útočník, ktorý má na konte viac ako 700 gólov za kluby a národný tím.

Chicago figuruje na 3. mieste Východnej konferencie, na druhé Miami stráca osem bodov. Tréner Interu Guillermo Hoyos si pochvaľoval triumf a uviedol, že Messiho a de Paula nenaháňa s návratom. „Majstrovstvá sveta sú niečo obrovské, sú spojené s fyzickým aj psychickým vyčerpaním a oni si zaslúžia svoje oddych. Budeme na nich čakať, až kým sa budú môcť vrátiť a budú v správnej forme,“ povedal.

V noci na štvrtok boli v MLS v hre aj dvaja slovenskí reprezentanti. Samuel Gidi odohral za FC Cincinnati 88 minút pri víťazstve 4:3 nad Vancouverom a už v 9. minúte prihral na úvodný gól českého spoluhráča Pavla Buchu. Albert Rusnák absolvoval celý zápas Seattlu na ihrisku Austinu. Do štatistík sa nezapísal a Sounders prehrali 1:3. V 80. minúte bol blízko ku gólu, jeho strelu smerujúcu pod brvno však brankár Brad Stuver vyrazil.
.

Neprehliadnite

SMRTEĽNÁ NEHODA PRI ČUNOVE: Už chytili muža, ktorý mal zraziť cyklistu

Takáč: Krasoň jaseňový je po Maďarsku potvrdený už aj na Slovensku

VIDEO: FORMA JEJ NEODIŠLA: Zapletalová zakopla, no aj tak vyhrala

OBROVSKÝ POŽIAR: Z obľúbenej turistickej destinácie evakuovali ľudí