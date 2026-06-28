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Lewandowski by mal podpísať dvojročný kontrakt s Chicagom Fire
K uzavretiu zmluvy by malo prísť po tom, ako bývalý kanonier Bayernu Mníchov a FC Barcelona absolvuje lekársku prehliadku.
Autor TASR
Chicago 28. júna (TASR) - Poľský futbalový reprezentant Robert Lewandowski by mal vo svojej kariére pokračovať v Major League Soccer. Podľa zámorských médií podpíše dvojročný kontrakt s Chicagom Fire.
K uzavretiu zmluvy by malo prísť po tom, ako bývalý kanonier Bayernu Mníchov a FC Barcelona absolvuje lekársku prehliadku. Lewandowski by sa v Chicagu mohol opäť stretnúť s bývalým spoluhráčom z Bayernu Leonom Goretzkom, pripomenula agentúra DPA. -
K uzavretiu zmluvy by malo prísť po tom, ako bývalý kanonier Bayernu Mníchov a FC Barcelona absolvuje lekársku prehliadku. Lewandowski by sa v Chicagu mohol opäť stretnúť s bývalým spoluhráčom z Bayernu Leonom Goretzkom, pripomenula agentúra DPA. -