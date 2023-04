Lewandowski by v budúcej sezóne rád hral s Messim: Patrí do Barcelony

Barcelona 11. apríla (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski by bol rád, keby sa Lionel Messi vrátil v lete do Barcelony. Argentínčanovi sa v júni skončí kontrakt v Paríži Saint-Germain, kam prestúpil v roku 2021 práve z katalánskeho klubu a jeho ďalšia budúcnosť je naďalej otázna.



"Messi patrí do Barcelony a jeho návrat by bol úžasný," povedal Lewandowski na utorňajšom charitatívnom podujatí pre agentúru AFP. "Neviem, čo sa stane, ale dúfam, že v ďalšej sezóne budeme môcť hrať spolu," dodal poľský útočník. Messi opustil Barcelonu po vyše dvoch dekádach na konci sezóny 2020/21. Fanúšikovia lídra La Ligy ho chcú späť a jeho meno skandovali v predchádzajúcich dvoch dueloch presne v 10. minúte – podľa čísla na jeho drese.



S parížskym klubom mieri 35-ročný Messi za druhým ligovým titulom, no zatiaľ mu k úspechu na európskej scéne nepomohol. Medzitým však priviedol svoju reprezentáciu k prvému titulu na MS po 36 rokoch a v Barcelone doteraz figuruje na prvom mieste v historickej tabuľke strelcov.