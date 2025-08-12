Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lewandowski chce opäť reprezentovať Poľsko

Útočník FC Barcelona prestal reprezentovať po hádke s bývalým kormidelníkom Poľska Michalom Probierzom, ktorý zbavil 36-ročného zakončovateľa kapitánskej pásky.

Varšava 12. augusta (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski je otvorený návratu do reprezentácie. Povedal to tréner poľského národného tímu Jan Urban.

„Telefonoval som s Robertom Lewandowskim a spýtal sa ho, či sa chce vrátiť späť. Povedal, že áno, takže sme urobili krok vpred. Nechcel by som sa však rozprávať len s Robertom, ale aj s ďalšími zainteresovanými - Piotrom Zielinskim a ďalšími hráčmi na tímovej porade. Rozhodnutie bude moje, ale chcem počuť, čo si o tom myslia hráči,“ citovala agentúra DPA trénera poľskej reprezentácie Urbana, ktorý vystriedal Probierza v júli.

Lewandowski naposledy obliekol poľský dres v marci tohto roka v stretnutí kvalifikácie na majstrovstvá sveta proti Malte. S 85 gólmi v 158 zápasoch je historicky najlepším strelcom poľskej reprezentácie. Ak sa vráti do národného tímu, môže nastúpiť na najbližší duel kvalifikácie na svetový šampionát 4. septembra v Holandsku.
