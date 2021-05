Lewandowski dosiahol rekord v poslednej minúte, Brémy sa lúčia

Berlín 23. mája (TASR) - Vysoké septembrové víťazstvo futbalistov Bayernu Mníchov 8:0 nad Schalke 04 v úvodnom zápase udalo tón priebehu sezóny najvyššej nemeckej súťaže. Bavori získali deviaty majstrovský titul za sebou, hráči Schalke skončili beznádejne poslední. Významnú úlohu zohralo v sobotňajšom záverečnom kole číslo 41. Poľský kanonier Bayernu Robert Lewandowski 41. gólom prekonal legendárny rekord Gerda Müllera a po 41 rokoch sa s bundesligou lúčia futbalisti Werderu Brémy.



Tridsaťdvaročný Lewandowski strelil rekordný gól až v 90. minúte zápasu s Augsburgom a stanovil konečné skóre 5:2. "Viem, že Gerd Müller potreboval na svoj historický rekord podať výnimočné výkony. Mám voči nemu veľký rešpekt. Bol súčasťou iného sveta, iného futbalu, inej generácie," povedal Lewandowski pre špecializovaný magazín Kicker.



Téma streleckého rekordu rezonovala v nemeckých médiách celý týždeň a poľský kanonier sa dočkal, keď v posledných sekundách záverečného duelu sezóny dorazil strelu Leroya Saneho. "Význam tohto rekordu pre moju budúcnosť neviem v tejto chvíli opísať. Už keď som dal 40 gólov, tak som to považoval za niečo výnimočné. Je to historický moment pre moju kariéru, ale za rekordom stojí celý tím," povedal Lewandowski podľa agentúry DPA po tom, ako prekonal 49-ročný Müllerov rekord zo sezóny 1971/1972. Na vlastné oči videl tento historický moment aj slovenský stredopoliar László Bénes, ktorý asistoval pri druhom góle Augsburgu.



Bayern hneď v druhom kole prišiel výsledkom 1:4 s Hoffenheimom o desať mesiacov trvajúcu sériu bez prehry, ale získal titul s 13-bodovým náskokom pre Lipskom. Majstrovskú trofej dvihli hráči bavorského tímu aspoň pred malou návštevou, na tribúny mohlo prísť 250 divákov.



Po osemnástich mesiacoch sa lúči tréner Hansi Flick, ktorý Bayern priviedol k siedmim trofejam. Jeho nástupcom sa od júla stane doterajší kormidelník Lipska Julian Nagelsmann. "Bayern mi bude chýbať. Som hrdý na to, čo sme dosiahli," povedal Flick, ktorý sa údajne môže stať trénerom nemeckej reprezentácie.



V poslednom kole sa bojovalo aj o udržanie sa v najvyššej súťaži. Priamemu zostupu sa vyhli futbalisti Kolína, keď aj s Ondrejom Dudom v základnej zostave zdolali gólom Sebastiaana Bornauwa z 86. minúty Schalke 1:0. "Capkovia" skončili na 16. mieste a o účasť v bundeslige budú bojovať v baráži. Do druhej ligy okrem Schalke, ktoré od zavedenia trojbodového systému získalo rekordne nízky počet 16 bodov, vypadli priamo aj Brémy. V poslednom zápase im nepomohol ani tréner Thomas Schaaf, Werder prehral s Mönchengladbachom 2:4 a klesol na 17. miesto. Z najvyššej súťaže vypadli "zeleno-bieli" po 41 rokoch, prvýkrát od sezóny 1979/1980. "V tejto chvíli je ťažké hľadať slová. Nezvládli sme to. Mali sme šancu na vyrovnanie, ale nedali sme gól a prišiel trest," povedal Schaaf, ktorý pred zápasom nahradil na lavičke Floriana Kohfeldta. Schaaf viedol tím v rokoch 1999 až 2013 a v súčasnosti je technický riaditeľ klubu. V roku 2004 doviedol Brémy k zisku double.



Miestenku v skupinovej fázy Ligy majstrov si okrem Bayernu vybojovali Lipsko, Dortmund a Wolfsburg, do Európskej ligy mieria Frankfurt a Leverkusen a účasť v Európskej konferenčnej lige si zabezpečil Union Berlín. Bez európskych súťaží zostal Mönchengladbach.



Bayern po majstrovskej sezóne príde o defenzívne trio David Alaba, Jerome Boateng a Javi Martinez. Majster sveta z roku 2014 Sami Khedira z Herthy Berlín, ako aj dvojičky Sven a Lars Benderovci z Leverkusenu ukončili kariéru. Alaba a Thomas Müller získali s Bayernom rekordný desiaty titul.



V sezóne 2020/2021 sa v bundeslige predstavili traja slovenskí fubalisti. Duda strelil v drese Kolína sedem gólov, obranca Herthy Peter Pekarík skóroval trikrát a Bénes, ktorý začal sezónu v Mönchengladbachu, ale dokončil ju na hosťovaní v Augsburgu, strelil jeden gól.