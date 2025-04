Lewandowski je zranený, mal by vynechať finále pohára aj semifinále LM

Barcelona 20. apríla (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski z Barcelony vynechá podľa španielskych médií a agentúry AFP finále Španielskeho pohára aj semifinále Ligy majstrov. Najlepší strelec Barcy musel v sobotnom zápase proti Celte Vigo (4:3) striedať, v nedeľu klub oznámil u 36-ročného útočníka problémy so zadným stehenným svalom.



Barcelonu čaká vo štvrtok finále Copa del Rey proti Realu Madrid a o štyri dni neskôr privíta v prvom semifinále LM Inter Miláno. „Testy vykonané v nedeľu potvrdili, že Robert Lewandowski má zranenie svalu na ľavom stehne,“ informovala Barcelona prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia, v ktorom však nešpecifikovala, ako dlho bude Poliak mimo hry. Podľa španielskych médií by mal absentovať približne tri týždne, čo znamená, že vynechá oba duely proti Interu.



Barcelona vyhrala v januári španielsky Superpohár a usiluje sa o zisk štyroch titulov v jednej sezóne. Do semifinále Ligy majstrov postúpila po prvý raz od roku 2019. Tréner Hansi Flick už predtým využil Ferrana Torresa na pozícii stredného útočníka ako náhradu za Lewandowskiho a experimentoval aj s Danim Olmom v úlohe falošnej deviatky.