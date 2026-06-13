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Lewandowski má namierené do MLS, rokuje o zmluve s Chicagom

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Robert Lewandowski z Barcelony sedí na lavičke pred začiatkom futbalového zápasu Copa del Rey medzi Guadalajarou a Barcelonou v Guadalajare v Španielsku, utorok 16. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Vedenie amerického tímu údajne rokuje s Lewandowského agentom Pinim Zahavim o možnom príchode hráča.

Autor TASR
Chicago 13. júna (TASR) - Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski by mohol po skončení pôsobenia v FC Barcelona zamieriť do zámorskej MLS. Podľa viacerých médií prejavil o 37-ročného kanoniera vážny záujem klub Chicago Fire.

Vedenie amerického tímu údajne rokuje s Lewandowského agentom Pinim Zahavim o možnom príchode hráča. Tréner Chicaga Gregg Berhalter neskrýva záujem o poľského reprezentanta a označil ho za futbalistu, ktorý by mohol výrazne zvýšiť úroveň zámorskej súťaže.

Podľa španielskych médií by mu Chicago Fire mohlo ponúknuť viacročný kontrakt.
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