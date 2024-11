Lewandowski mimo hry na 10 dní, Yamal nepomôže Barcelone 2 až 3 týždne

Barcelona 11. novembra (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski z FC Barcelona si privodil zranenie počas nedeľnajšieho zápasu na ihrisku Realu Sociedad San Sebastian (0:1) a bude desať dní mimo hry. Dlhšie však bude absentovať Lamine Yamal, ktorý pre problémy s pravým členkom nepomôže tímu dva až tri týždne.



Tridsaťšesťročný útočník v 13. minúte poslal Barcelonu do vedenia, no jeho gól neplatil pre ofsajd a mužstvo tak zaznamenalo druhú prehru v tejto sezóne. "Lewandowski má problémy v bedrovej oblasti chrbta a bude odpočívať približne 10 dní," uviedol klub vo vyhlásení. Poľský kanonier tak vynechá nadchádzajúce zápasy národného tímu v Lige národov proti Portugalsku a Škótsku. Trénerovi Hansimu Flickovi by však mal byť k dispozícii na najbližšie ligové stretnutie (23. novembra) Barcelony na pôde Celty Vigo.



Yamal vynechal už duel v San Sebastiane. Sedemnásťročný krídelník počas reprezentačnej prestávky nepomôže Španielsku proti Dánsku a Švajčiarsku. Nebude hrať ani proti Celte. Otázny je aj jeho štart v domácom zápase Ligy majstrov proti Brestu (26. novembra) a v ligovom stretnutí s Las Palmas.



Španielsky mladík strelil v tejto sezóne šesť gólov, zatiaľ čo Lewandowski ich má na konte 19 vo všetkých súťažiach a je priebežne najlepším strelcom La Ligy. Katalánci majú v lige šesťbodový náskok pred Realom Madrid, ale odohrali o zápas viac ako úradujúci majster. V Lige majstrov sú s deviatimi bodmi na šiestom mieste. Informovala o tom agentúra AFP.