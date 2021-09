Lewandowski nenatiahol streleckú sériu, rekord prekonal aspoň Müller

Mníchov 25. septembra (TASR) - Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski ukončil po 19 dueloch sériu, počas ktorej v drese Bayernu Mníchov skóroval. Obhajcu bundesligového titulu to však mrzieť nemusí, v piatkovom zápase 6. kola najvyššej nemeckej súťaže vyhral na pôde nováčika Greuther Fürth 3:1 a naplno zabodoval v piatom stretnutí za sebou.



O presné zásahy hostí sa postarali Thomas Müller a Joshua Kimmich, vlastenca si dal Sebastian Griesbeck z Fürthu. Bayern dohrával od 48. minúty bez vylúčeného Benjamina Pavarda. Lewandowski bol ku gólu najbližšie v 40. minúte, keď trafil brvno. Nedokázal tak vyrovnať rekord Gerda Müllera, ktorý v I. Bundeslige skóroval šestnásťkrát v sérii v sezóne 1969/70. Poliakových 19 zásahov totiž zahŕňalo aj Ligu majstrov a pohárové zápasy.



"Na konci dňa je dôležité iba víťazstvo. Nováčika sme dokázali zdolať, hoci sme dohrávali iba s desiatimi hráčmi. Začali sme dobre, no po prvom góle súper stratil rešpekt a donútil nás vydať zo seba množstvo síl. Radi by sme si udržali čisté konto, ale hlavné je, že sme celý čas boli vpredu," povedal podľa klubovej webstránky tréner Julian Nagelsmann.



Klubový rekord v piatok prepísal aspoň Thomas Müller. V drese Bavorov zaznamenal zásah s poradovým číslom 218 a posunul sa na tretie miesto historického rebríčka strelcov pred Karla-Heinza Rummeniggeho. "Dnes to vyzeralo naozaj dobre. Sme spokojní s tým, ako sa nám darí, ale vždy môžeme urobiť ďalší krok a zlepšiť sa. Stále môžeme hrať plynulejší futbal, hoci to je náročné," vyjadril spokojnosť po stretnutí Müller.



Bayern vedie súťaž so 16 bodmi. Vyrovnať sa mu môže v sobotu Wolfsburg, ak zvíťazí na ihrisku Hoffenheimu.