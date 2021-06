Lewandowski po Slovensku: Chyby sa na šampionáte neodpúšťajú

Petrohrad 15. júna (TASR) - Poľský kanonier Robert Lewandowski je sklamaný z výkonu svojho tímu v úvodnom zápase na futbalových majstrovstvách Európy. Po prehre so Slovenskom 1:2 si je vedomý, že šanca postúpiť do osemfinále sa pre jeho tím výrazne skomplikovala.



Držiteľ zlatej kopačky sa nedokázal presadiť proti obrane vedenej Milanom Škriniarom, ktorý strelil v Petrohrade víťazný gól. "Je škoda, že sa nám nepodarilo dosiahnuť aspoň remízu. Neboli sme dosť dobrí v obrane a nedokázali sme si vypracovať čisté príležitosti. Takéto chyby sa na majstrovstvách Európy neodpúšťajú," uviedol pre poľskú televíziu.



Poľsko sa predstavilo na štvrtom európskom šampionáte za sebou, na poslednom v roku 2016 sa prebojovalo až do štvrťfinále, kde vypadlo v penaltovom rozstrele s neskorším majstrom Portugalskom. Zverenci trénera Paula Sousu sa po prehre so Slovenskom presunú do Španielska, kde ich čaká v sobotu v Seville súboj s domácim výberom. Po ňom odletia späť do Petrohradu na posledný skupinový duel so Švédskom. "Stále máme pred sebou dva zápasy. Prehrali sme s teoreticky najslabším súperom, takže sme sa ocitli v ťažkej situácii. Dúfam, že ak počas zápasu so Španielskom zlepšíme to, čo včera nefungovalo, bude to lepšie. No uvedomujem si, že náš najbližší súper bude na vyššej úrovni," uviedol Lewandowski.



Španieli vo svojom úvodnom zápase len remizovali so Švédskom 0:0. "Musíme si proti nim veriť, že na turnaji ako je EURO sa môže stať všetko," dodal poľský kanonier.