< sekcia Šport
Lewandowski podľa španielskych médií skončí po sezóne v Barcelone
Lewandowski prišiel do Barcelony v lete 2022, v tomto ročníku zasiahol do siedmich súťažných duelov a štyrikrát sa dokázal gólovo presadiť.
Autor TASR
Barcelona 12. októbra (TASR) - Pôsobenie poľského futbalistu Roberta Lewandowského v drese FC Barcelona sa podľa španielskych médií skončí po aktuálnom ročníku. Vedenie katalánskeho klubu mu údajne neponúkne nový kontrakt, dôvodom má byť pokles výkonnosti u 37-ročného útočníka.
Športový riaditeľ klubu Deco sa pritom prednedávnom vyjadril, že by Lewandowski mohol zotrvať na Camp Nou minimálne do roku 2027. Podľa španielskeho denníka Sport však vedenie rozhodlo, že reprezentantovi Poľska neponúkne ďalšiu zmluvu. Dôvodom má byť pokročilejší hráčsky vek, nižšia výkonnosť a nižšie herné tempo v porovnaní so spoluhráčmi.
Lewandowski prišiel do Barcelony v lete 2022, v tomto ročníku zasiahol do siedmich súťažných duelov a štyrikrát sa dokázal gólovo presadiť. Medzi potenciálnymi náhradníkmi na jeho miesto sa spomína Julian Alvarez z Atletica Madrid alebo Karl Etta Eyong z Levante.
Športový riaditeľ klubu Deco sa pritom prednedávnom vyjadril, že by Lewandowski mohol zotrvať na Camp Nou minimálne do roku 2027. Podľa španielskeho denníka Sport však vedenie rozhodlo, že reprezentantovi Poľska neponúkne ďalšiu zmluvu. Dôvodom má byť pokročilejší hráčsky vek, nižšia výkonnosť a nižšie herné tempo v porovnaní so spoluhráčmi.
Lewandowski prišiel do Barcelony v lete 2022, v tomto ročníku zasiahol do siedmich súťažných duelov a štyrikrát sa dokázal gólovo presadiť. Medzi potenciálnymi náhradníkmi na jeho miesto sa spomína Julian Alvarez z Atletica Madrid alebo Karl Etta Eyong z Levante.