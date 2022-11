Lewandowski pôjde aj na prípadnú ďalšiu penaltu, potvrdil kouč

Dauha 25. novembra (TASR) - Robert Lewandowski zostáva poľskou jednotkou pri zahrávaní pokutových kopov, hoci v prvom dueli na futbalových MS v Katare jeho pokus z bieleho bodu zneškodnil brankár Mexika Guillermo Ochoa. Potvrdil to poľský kormidelník Czeslaw Michniewicz pred sobotným zápasom proti Saudskej Arábii.



"Pokiaľ ide o penalty, Robert je stále číslo jedna. Je pripravený prelomiť svoje strelecké mlčanie na svetových šampionátoch," povedal Michniewicz o kanonierovi, ktorý dal v drese svojej krajiny už 76 gólov, no na MS ešte v štyroch vystúpeniach neskóroval ani raz. Nepodarilo sa mu to ani proti Mexiku a po bezgólovej remíze potrebujú Poliaci v sobotu uspieť naplno, aby boli pred záverečným kolom reálne v hre o postup z C-skupiny.



Obranca poľskej reprezentácie Jan Bednarek je presvedčený, že Lewandowski myslí viac na úspech tímu ako na svoje zásahy v sieti súpera. "Je to náš kapitán a útočník, ktorý chce dosiahnuť čo najviac gólov. Tímový úspech je však pre neho dôležitejší a vtedy nie je hlavné to, či dá gól alebo nie. Je to najlepší útočník na svete a verím, že nás proti Saudskej Arábii privedie k víťazstvu," uviedol Bednarek pre AFP.