Lewandowski potvrdil koniec v Barcelone: „Misia splnená“

Na snímke poľský futbalista Robert Lewandowski . Foto: TASR/AP

Autor TASR
Barcelona 16. mája (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski potvrdil, že aktuálna sezóna bude jeho poslednou vo farbách španielskej Barcelony. Tridsaťsedemročný útočník pomohol klubu počas štyroch rokov k zisku troch ligových titulov, rovnakého počtu španielskych Superpohárov a jednému Španielskemu poháru.

Po štyroch rokoch plných výziev a tvrdej roboty je čas posunúť sa. Odchádzam s pocitom, že misia je splnená. Štyri sezóny, tri majstrovské tituly. Barcelona je späť tam, kde patrí,“ citovala Lewandowského agentúra AFP. Za Barcelonu nastúpil v 191 súťažných zápasoch, v ktorých zaznamenal 119 gólov.

O služby reprezentanta Poľska majú záujem viaceré kluby z Európy, ale hovorí sa aj o interese zo Saudskej Arábie alebo USA. Do útoku by mal prísť za Poliaka Julian Alvarez z Atletica Madrid.
