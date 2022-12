Lewandowski považuje trest za prísny, Je bolestivé, že nemôžem hrať

Barcelona 25. decembra (TASR) - Futbalový útočník FC Barcelona Robert Lewandowski bude sledovať nasledujúce tri zápasy svojho klubu iba z tribúny. Tridsaťštyriročný Poliak videl červenú kartu ešte pred MS v Katare v zápase proti Osasune (2:1). Následné suspendovanie na tri zápasy vníma za prísne a bolestivé.



Španielska futbalová federácia (RFEF) udelila Lewandowskému zákaz činnosti na tri zápasy pre gesto voči rozhodcovi Gilovi Manzanovi po vylúčení. "Je to ťažké, pretože mám pocit, že tri zápasy sú príliš veľa za to, čo som urobil, to je isté. Je bolestivé, že nemôžem hrať," uviedol s trinástimi gólmi aktuálne najlepší strelec španielskej La Ligy.



Lewandowski trvá na tom, že gesto, ktoré ho dostalo do problémov nepatrilo hlavnému arbitrovi, ale trénerovi Xavimu. "S rozhodcom to nemalo nič spoločné. Jeden alebo dva týždne predtým som sa rozprával so Xavim a on mi povedal, že si musím dávať pozor, ak mi dá rozhodca žltú kartu. Bolo to len gesto, ktorým som chcel vyjadriť, že nechápem, čo sa deje," citovala útočníka agentúra DPA.



Poľský kanonier prišiel do metropoly Katalánska pred aktuálnym ročníkom z Bayernu Mníchov a po 19 zápasoch má na konte 18 gólov. Viac strelili z najlepších piatich líg v Európe iba Kylian Mbappe (19) a Erling Haaland (24). "Zostanem v Barcelone, kým budem fit a hladný po tituloch. Musíme mať mentalitu šampióna," dodal.