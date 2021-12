Lewandowski priznal po prehre s Messim v ankete sklamanie a smútok

Berlín 7. decembra (TASR) - Poľský útočník Robert Lewandowski priznal, že výsledky ankety magazínu France Football o najlepšieho futbalistu roka 2021 ho naplnili smútkom. V prestížnej ankete o Zlatú loptu skončil druhý za Lionelom Messim z Argentíny.



Tridsaťtriročný kanonier Bayernu Mníchov tiež vyjadril nádej, že vyjadrenie uznania od Messiho po odovzdaní trofeje neboli len prázdne slová. "Bola pre mňa veľká česť bojovať s Robertom. Vlani si bol víťaz ty a myslím si, že France Football mal dať cenu tebe," povedal Messi pri prijímaní už svojej siedmej Zlatej lopty.



Lewandowski v rozhovore pre poľský Kanal Sportowy s odstupom času nevedel zakryť sklamanie: "Cítil som smútok. To nemôžem poprieť. Nemôžem povedať, že som bol šťastný, keď som cítil veľké sklamanie. Bol som tak blízko Messimu, ktorého kvalitu samozrejme rešpektujem, aj všetky jeho úspechy. Samotný fakt, že som s ním bol schopný súťažiť, mi ukazuje úroveň, ktorú som bol schopný dosiahnuť. A nie som príliš presvedčený, že mi dajú cenu za rok 2020. Rád by som, ak by Messiho vyjadrenie bolo úprimným názorom od veľkého hráča a nielen prázdnymi slovami," citovala Poliaka agentúra DPA.