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Lewandowski rozhodol o víťazstve Chicaga Fire nad Charlotte

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Útočník klubu Chicago Fire Robert Lewandowski. Foto: TASR/AP

Pre Lewandowského to bol domáci debut za Chicago v zámorskej súťaži, pripomenula agentúra AP.

Autor TASR
Chicago 2. augusta (TASR) - Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski v noci na nedeľu v MLS dvoma gólmi rozhodol o víťazstve Chicaga Fire nad Charlotte FC 2:1. V 20. minúte najskôr vyrovnal na 1:1. V 68. minúte strelou do dolného rohu zabezpečil svojmu tímu tri body.

Pre Lewandowského to bol domáci debut za Chicago v zámorskej súťaži, pripomenula agentúra AP. Poľský reprezentant prišiel do metropoly štátu Illinois v lete z Barcelony, s ktorou v uplynulej sezóne získal španielsky titul. S Chicagom podpísal dvojročný kontrakt.
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