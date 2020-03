Lewandowski s manželkou darovali na pomoc 1 milión eur

Mníchov 21. marca (TASR) - Aj poľský futbalový útočník Robert Lewandowski sa pripojil k svojim nemeckým spoluhráčom z Bayernu Mníchov Leonovi Goretzkovi a Joshuovi Kimmichovi. Tí založili charitatívnu nadáciu "Vykopneme koronu". Jej cieľom je pomôcť sociálne slabším prekonať súčasnú krízu so šírením pandémie koronavírusu. Dvojica opôr úradujúceho nemeckého majstra podporila svoj nový projekt celkovou sumou milión eur.



Ako v sobotu informovalo periodikum Bild, 31-ročný kanonier spolu s manželkou darovali na pomoc 1 milión eur. "Všetci sme si vedomí ťažkej situácie okolo nás. Teraz hráme všetci za jeden tím. To nám pomôže byť v tomto zápase silní. Ak niekomu môžeme pomôcť, urobme to," citovala poľského reprezentanta agentúra SID, podľa ktorej ale nie je jasné, či Lewandowski podporí projekt svojich spoluhráčov, resp. iný.



V Nemecku evidujú vyše 21.600 prípadov ochorenia COVID-19, 73 ľudí zomrelo.