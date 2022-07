Lewandowski sa na sociálnej sieti poďakoval fanúšikom Bayernu Mníchov

Mníchov 17. júla (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski sa na sociálnej sieti poďakoval fanúšikom Bayernu. Na instagrame zverejnil fotografiu svojho mníchovského dresu v šatni klubu, z ktorého prestúpi do FC Barcelona. K spečateniu transferu mu chýba už len podpis na zmluve.



Tridsaťtriročný Lewandowski získal s Bayernom za osem rokov osem bundesligových titulov, trikrát sa radoval v Nemeckom pohári, päťkrát v nemeckom Superpohári, raz v Lige majstrov, Superpohári UEFA aj na MS klubov.



"Chcel by som sa poďakovať mojim spoluhráčom, členom realizačného tímu, vedeniu klubu a každému, kto nás podporoval a kto nám umožnil získavať trofeje. Som nesmierne hrdý na to, čo sme dosiahli. Nadovšetko by som sa však chcel poďakovať fanúšikom, oni robia z Bayernu špeciálny klub. Mal som to privilégium prežiť osem nádherných rokov v tomto klube a s týmito priaznivcami, ktorí navždy zostanú v mojom srdci," napísal úradujúci dvojnásobný Hráč roka podľa FIFA.