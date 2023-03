Lewandowski sa po zranení vracia do kádra Barcelony

Barcelona 11. marca (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski sa pred nedeľným duelom 25. kola La Ligy na pôde Bilbaa vracia do kádra FC Barcelona. Tridsaťštyriročný útočník vynechal uplynulé dva zápasy pre zranenie zadného stehenného svalu.



"Robert po niekoľkodňovej pauze od štvrtka opäť trénoval s mužstvom a je pripravený v nedeľu nastúpiť," povedal podľa DPA tréner "blaugranas" Xavi Hernandez. "Cíti sa dobre, chce hrať. Sme šťastní, že ho máme späť. Prirovnal by som ho k Ronaldinhovi či Messimu. Zmenil mentalitu nášho tímu. Je náš líder a všetci hráči pri ňom povyrástli," uviedol na adresu skúseného kanoniera, ktorý prišiel na Camp Nou vlani po osemročnom pôsobení v Bayerne Mníchov. Za katalánsky veľkoklub strelil 25 gólov v 31 zápasoch vo všetkých súťažiach.



Barcelona vedie najvyššiu španielsku súťaž, v prípade víťazstva v Bilbau by odskočila v tabuľke druhému Realu Madrid opäť na rozdiel 9 bodov.