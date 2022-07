Madrid 3. júla (TASR) - Futbalista Robert Lewandowski sa stretol na Ibize s trénerom Barcelony Xavim, informoval o tom španielsky denník AS. Podľa zdroja väčšinu času hovorili o rodinách a dovolenkách, no pri rozlúčke poľský útočník povedal trénerovi: "Naozaj chcem s tebou pracovať."



Lewandowski už skôr povedal, že jeho kariéra v Bayerne sa skončila a má v úmysle opustiť klub počas letného prestupového obdobia. Barcelona je prioritnou možnosťou pre 33-ročného zakončovateľa a katalánsky klub ponúkol v stredu za hviezdneho Poliaka prestupovú čiastku 40 miliónov eur a ďalších päť miliónov bonusových príplatkov. Lewandowského zmluva s nemeckým veľkoklubom platí do 30. júna 2023, no útočník niekoľkokrát vyhlásil, že chce odísť už tento rok.