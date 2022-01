Lewandowski strelil ako druhý hráč v histórii 300 gólov v Bundeslige

Berlín 16. januára (TASR) - Robert Lewandowski sa opäť zapísal do historických tabuliek futbalovej Bundesligy. Poľský útočník Bayernu Mníchov zaznamenal pri sobotňajšom víťazstve 4:0 na ihriskom Kolína nad Rýnom hetrik a ako druhý hráč dosiahol métu 300 gólov v najvyššej nemeckej súťaži.



Lewandowski na to potreboval 369 zápasov v dresoch Borussie Dortmund a Bayernu, klubová ikona mníchovského klubu Gerd Müller dosiahol túto métu za 350 zápasov.



Müller je historicky najlepší strelec Bundesligy, 365 gólov strelil v 427 zápasoch v rokoch 1965 až 1979. Tridsaťtriročný Lewandowski potrebuje 65 presných zásahov na vyrovnanie jeho zápisu. “Tie čísla sú šialené. Nikdy by som nepomyslel na to, že dám tak veľa gólov v bundeslige. Som na to hrdý,” povedal poľský reprezentant podľa DPA.



Lewandowski prišiel do Nemecka v roku 2010, po štyroch sezónach v Dortmunde sa presťahoval do Mníchova. Kontrakt s Bayernom má do roku 2023. Poľský kanonier už jeden Müllerov rekord prekonal, keď strelil v kalendárnom roku 2020 celkovo 43 gólov a o jeden presný zásah zlepšil rekord bývalého nemeckého reprezentanta. V tejto sezóne skóroval Lewandowski už 23-krát v 19 zápasoch, pred druhým Patrikom Schickom z Leverkusenu má náskok piatich gólov.



Podľa magazínu Kicker pridal Lewandowski ďalších 82 gólov v Lige majstrov, 39 v Nemeckom pohári a 74 v drese Poľska. Bayernu pomohol k sérii 66 ligových zápasov, v ktorých Bavori nevyšli gólovo naprázdno. Bayern strelil v tejto sezóne 61 gólov a keď bude pokračovať v takomto tempe, môže vylepšiť rekord zo sezóny 1971-72 (101 gólov). Poľský kanonier môže vyrovnať aj Müllerov rekord v počte sezón, v ktorých bol najlepším strelcom ligy. Müllerovi sa to podarilo sedemkrát, Lewandowskému zatiaľ šesťkrát. “Sme neuveriteľne šťastní, že hrá za Bayern. Je to stroj na góly,” povedal brankár Mníchovčanov a kapitán tímu Manuel Neuer.



Bayern má po jasnom víťazstve v Kolíne nad Rýnom na čele tabuľky šesťbodový náskok pred Dortmundom. V drese domácich nastúpil v základnej zostave slovenský reprezentant Ondrej Duda, ale za stavu 0:2 ho tréner v 55. minúte vystriedal.