Lewandowski tvrdí: Pôsobenie v Barcelone je pre mňa veľká výzva

Barcelona 5. augusta (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski tvrdí, že pôsobenie v FC Barcelona je pre neho veľká výzva. Tridsaťtriročného kanoniera v piatok na Camp Nou oficiálne predstavili ako novú posilu španielskeho vicemajstra.



"Som veľmi hrdý na to, že som v Barcelone. Budem sa snažiť ísť príkladom a motivovať mojich spoluhráčov, aby vydali zo seba maximum. Viem, že uplynulé sezóny boli pre klub náročné. Barcelona má však obrovský potenciál," zdôraznil Lewandowski, ktorý prišiel do metropoly Katalánska z Bayernu Mníchov.



Aj v Barcelone bude nosiť dres s číslom 9. Prezident klubu Joan Laporta neskrýval radosť z príchodu elitného strelca. "Je to historický deň. Táto operácia nebola jednoduchá, no podarilo sa nám dotiahnuť do Barcelony jedného z najlepších útočníkov na svete," citovala slová Laportu agentúra AFP.