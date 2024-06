Lewandowski v drese Poľska neskončí: Stále cítim zapálenie

Dortmund 25. júna (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski bude pokračovať v reprezentačnej kariére aj po skončení ME v Nemecku. Pred záverečným zápasom D-skupiny proti Francúzsku (v utorok o 18.00 h) uviedol, že o jeho posledný štart v národnom drese nepôjde. Poliaci majú už isté posledné miesto a so šampionátom by sa radi rozlúčili bodovým ziskom.



"Možno sa jedného dňa zobudím a poviem si, že nastal čas odísť, ale v zápas s Francúzmi môj posledný nebude. Stále v sebe cítim zapálenie," povedal 35-ročný útočník na tlačovej konferencii. Lewandowski utrpel krátko pred ME zranenie stehna, pre ktoré vynechal úvodný duel s Holandskom (1:2) a v druhom stretnutí proti Rakúsku (1:3) nastúpil v 60. minúte. "Teraz môžem povedať, že som pripravený. Žiaľ, pre nás je to už neskoro. Stále je však pred nami ešte jeden zápas a chceme dať niečo našim fanúšikom," citovala Lewandowského agentúra DPA.