Lewandowski viní Bayern z klamstiev ohľadom prestupu

Barcelona 30. júla (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski obvinil svoj bývalý klub Bayern Mníchov z klamstiev ohľadom okolností jeho odchodu. Vyhlásenia nemeckého veľkoklubu označil za kopec nezmyslov.



"Niektorí ľudia mi nehovorili pravdu a pre mňa bola úprimnosť vždy dôležitá. To im zrejme prekážalo a ja som cítil, že to nefunguje. Chcel som odtiaľ odísť," uviedol Lewandowski pre ESPN.



Jeho prestup do Barcelony bol niekoľko týždňov v centre pozornosti. "Snažili sa obhájiť môj predaj do iného klubu, asi to bolo náročné vysvetliť fanúšikom. A ja som to musel akceptovať napriek tomu, že to bola veľká kopa nezmyslov. Stále však viem, že mám podporu fanúšikov," vyjadril svoj názor na situáciu poľský reprezentant, ktorý dlhodobo avizoval, že chce z tímu rekordného nemeckého majstra odísť rok pred vypršaním zmluvy.



Tridsaťtriročný útočník strávil v Bayerne osem sezón a v 375 zápasoch si pripísal 344 gólov. Výkonný riaditeľ klubu Oliver Kahn vysvetlil v čase odchodu situáciu nasledovne: "V máji som ukončil diskusiu – nemali sme na stole konkrétnu ponuku, ani náhradu za Roberta. Odvtedy sa situácia zásadne zmenila. Barcelona zvýšila sumu do výšky, keď je pre nás predaj absolútne výhodný. Okrem toho sme nedávno na prestupovom trhu získali Sadia Maneho, ofenzívneho hráča svetovej úrovne. Preto sme sa teraz dohodli, zatiaľ len ústne, kontrakt sa dolaďuje." Po skompletizovaní prestupu v hodnote 45 miliónov eur poďakovali predstavitelia klubu Lewandowskému a zaželali mu veľa úspechov.