Lewandowski vynechá El Clasico, Barcelone nepomôže 4 až 6 týždňov
Autor TASR
Barcelona 14. októbra (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski si privodil zranenie zadného stehenného svalu a Barcelone by mal chýbať 4 až 6 týždňov. Tridsaťsedemročný útočník tak vynechá aj prvé El Clasico proti Realu Madrid.
Lewandowski sa zranil počas kvalifikačného duelu MS proti Litve (2:0), v ktorom odohral plnú minutáž a dal aj gól. El Clasico proti priebežnému lídrovi tabuľky je na programe 26. októbra. Okrem tohto duelu sa Poliak nepredstaví ani v ligovom dueli proti Girone a v zápase Ligy majstrov s Olympiakosom. Druhá Barcelona stráca na svojho rivala dva body, počas uplynulého víkendu utrpela prehru 1:4 v Seville.
Trénera Kataláncov Hansiho Flicka trápi početná maródka. Od záveru augusta absentuje v zostave „Blaugranas“ stredopoliar Gavi, na konci septembra sa zranil aj brazílsky krídelník Raphinha. Flick nebude môcť pre zranenia počítať ani s brankárom Joanom Garciom a stredopoliarom Danim Olmom. Útočník Ferran Torres síce opustil španielsky kemp, no klub v pondelok potvrdil, že zranený nie je. Do tréningového procesu sa naopak v ten istý deň vrátil ofenzívny ťahúť Lamine Yamal.
