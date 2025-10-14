Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lewandowski vynechá El Clasico, Barcelone nepomôže 4 až 6 týždňov

Poľský futbalista Robert Lewandowski tlieska fanúšikom na konci kvalifikačného zápasu futbalových majstrovstiev sveta 2026 v skupine G medzi Litvou a Poľskom na štadióne Darius a Girenas v Kaunase v Litve v nedeľu 12. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Lewandowski sa zranil počas kvalifikačného duelu MS proti Litve (2:0), v ktorom odohral plnú minutáž a dal aj gól. El Clasico proti priebežnému lídrovi tabuľky je na programe 26. októbra.

Barcelona 14. októbra (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski si privodil zranenie zadného stehenného svalu a Barcelone by mal chýbať 4 až 6 týždňov. Tridsaťsedemročný útočník tak vynechá aj prvé El Clasico proti Realu Madrid.

Lewandowski sa zranil počas kvalifikačného duelu MS proti Litve (2:0), v ktorom odohral plnú minutáž a dal aj gól. El Clasico proti priebežnému lídrovi tabuľky je na programe 26. októbra. Okrem tohto duelu sa Poliak nepredstaví ani v ligovom dueli proti Girone a v zápase Ligy majstrov s Olympiakosom. Druhá Barcelona stráca na svojho rivala dva body, počas uplynulého víkendu utrpela prehru 1:4 v Seville.

Trénera Kataláncov Hansiho Flicka trápi početná maródka. Od záveru augusta absentuje v zostave „Blaugranas“ stredopoliar Gavi, na konci septembra sa zranil aj brazílsky krídelník Raphinha. Flick nebude môcť pre zranenia počítať ani s brankárom Joanom Garciom a stredopoliarom Danim Olmom. Útočník Ferran Torres síce opustil španielsky kemp, no klub v pondelok potvrdil, že zranený nie je. Do tréningového procesu sa naopak v ten istý deň vrátil ofenzívny ťahúť Lamine Yamal.
