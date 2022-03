Lewandowski vynechal tréning Bayernu, zdravotné problémy má aj Süle

Mníchov 16. marca (TASR) - Poľský útočník Robert Lewandowski vynechal stredajší tréning futbalistov Bayenu Mníchov. Deň predtým si privodil menšie zranenie a nechcel riskovať jeho zhoršenie. Je však pravdepodobné, že v sobotu bude pripravený na ligový duel proti Unionu Berlín.



Zdravotné problémy v tíme nemeckého šampióna hlásil aj obranca Niklas Süle. Podľa periodika Kicker mal problémy so šprintom a tréningovú jednotku krívajúc opustil predčasne po približne hodine. Do kádra Bavorov by sa však už mohol vrátiť stredopoliar Corentin Tolisso, ktorý od februára laboroval so zraneným lýtkom. Informovala agentúra DPA.