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PTS: Lewisová triumfovala na stovke časom 11,04, Forsterová bola 6.
Zdolala aj dvojnásobnú olympijskú šampiónku na stovke Elaine Thompsonovú-Herahovú z Jamajky.
Autor TASR
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Banská Bystrica 21. júla (TASR) - Austrálska atlétka Torrie Lewisová sa stala víťazkou behu na 100 metrov na 61. ročníku mítingu P-T-S. Na Štiavničkách zabehla nový národný rekord 11,06 s. Zdolala aj dvojnásobnú olympijskú šampiónku na stovke Elaine Thompsonovú-Herahovú z Jamajky, ktorá finišovala druhá v čase 11,06. Tretiu priečku obsadila Rakúšanka Christania Williamsová v národnom rekorde 11,06.
Na 6. priečke skončila Viktória Forsterová vo výkone sezóny 11,34 s. Hneď za ňou dobehla ďalšia Slovenka Ema Bendová, ktorá výkonom 11,39 zlepšila slovenský juniorský rekord.
Na 6. priečke skončila Viktória Forsterová vo výkone sezóny 11,34 s. Hneď za ňou dobehla ďalšia Slovenka Ema Bendová, ktorá výkonom 11,39 zlepšila slovenský juniorský rekord.
Míting TIPOS P-T-S v Banskej Bystrici (61. ročník) - výsledky:
Ženy
100 m: 1. Torrie Lewisová (Austr.) 11,04 s, 2. Elaine Thompsonová-Herahová (Jam.) 11,06, 3. Christania Williamsová (Rak.) 11,06, ..., 6. Viktória FORSTEROVÁ 11,34, 7. Ema BENDOVÁ 11,39, 8. Delia FARAJPOUROVÁ (všetky SR) 11,45
Ženy
100 m: 1. Torrie Lewisová (Austr.) 11,04 s, 2. Elaine Thompsonová-Herahová (Jam.) 11,06, 3. Christania Williamsová (Rak.) 11,06, ..., 6. Viktória FORSTEROVÁ 11,34, 7. Ema BENDOVÁ 11,39, 8. Delia FARAJPOUROVÁ (všetky SR) 11,45