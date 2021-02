LFC definitívne stratil pevnosť Anfield, City pomohli chyby Alissona

Liverpool 8. februára (TASR) - Futbalisti Liverpoolu prehrali v predchádzajúcich dvoch ligových sezónach dovedna päťkrát, no v prebiehajúcom ročníku nazbierali rovnaký počet neúspechov už po dvadsiatichtroch kolách. V nedeľu podľahli na svojej pôde Manchestru City 1:4, utrpeli druhú domácu prehru za sebou a s obhajobou titulu sa zrejme môžu definitívne rozlúčiť. V tabuľke Premier League figurujú až na štvrtom mieste s desaťbodovým mankom na vedúce City, ktoré má navyše duel k dobru.



Liverpool v tejto sezóne dopláca na nahustený program, dlhodobo zranení sú kľúčoví stopéri Virgil van Dijk i Joe Gomez, tréner Jürgen Klopp musí improvizovať a na ich miestach zaskakujú stredopoliari Fabinho s Jordanom Hendersonom. Zdravotné problémy sa podpísali aj pod nedeľnú prehru, do brány sa postavil Alisson, hoci pre zranenie vynechal minulý duel s Brightonom a ešte nebol stopercentne fit. Kloppovi ťah však nevyšiel a brazílsky brankár dvoma chybami v druhom polčase uľahčil cestu hostí za troma bodmi. Najprv v 73. minúte pri rozohrávke prihral Philovi Fodenovi, ten našiel Ilkaya Gündogana, ktorý poslal hostí do vedenia 2:1. O tri minúty neskôr sa situácia zopakovala, Alisson opäť nezvládol rozohrávku, tentoraz sa lopta dostala k Bernardovi Silvovi a španielsky krídelník daroval gól Raheemovi Sterlingovi. "V druhom polčase súper zmenil systém a my sme nestíhali v strede pola. Hoci sme dali gól a zápas sa mohol vyvíjať v náš prospech, Alisson spravil dve obrovské chyby a potom prišla geniálna chvíľa Fodena," povedal Klopp pre BBC.



Nemecký tréner vyzdvihol vynikajúci Fodenov výkon. Anglický reprezentant v závere stanovil konečné skóre, prihral na víťazný gól a bol aj pri úvodnom zásahu Gündogana na 1:0, keď jeho pokus vyrazil Alisson priamo pred nemeckého stredopoliara. Gündogan sa mohol na prvom víťazstve City na Anfielde od roku 2003 podieľať aj hetrikom, ale v závere prvého polčasu zahodil penaltu. "Lomcujú so mnou emócie, pretože zápas toho priniesol veľa. Gündogan najprv nedal jedenástku, to už je taká naša rutina proti Liverpoolu, ale potom sme hrali naozaj výborne. Na inkasovaný gól sme reagovali skvele a predviedli kvalitný výkon. Vyhrali sme tu po dlhých rokoch a dúfam, že nabudúce sa nám to podarí už pred divákmi," uviedol Pep Guardiola, pre ktorého to bol vôbec prvý trénerský triumf na ihrisku FC Liverpool.



"The Reds" prehrali na svojej pôde už tretí raz za sebou, pričom tri body získali naposledy 16. decembra. Navyše, nedarí sa im ani strelecky, keď Mohamed Salah premenil v 63. minúte penaltu, ukončil 410-minútové čakanie Liverpoolu na domáci gól. Minulý rok v rovnakej dobe mal Liverpool na konte 67 bodov, teraz iba 40. Hoci sa Klopp nevzdáva, situáciu vidí reálne a v cieľoch má jasno: "Ešte zostáva dosť zápasov a my budeme bojovať, potrebujeme však začať víťaziť. Naším cieľom je prvá štvorka."