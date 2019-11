FC Liverpool musí za 2 dni odohrať dva zápasy vo vzdialenosti 5000 km

Londýn 5. novembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool budú musieť na konci roka odohrať dva súťažné zápasy v priebehu dvoch dní na dvoch rôznych svetadieloch. Štvrťfinálový duel domáceho Ligového pohára na ihrisku Aston Villy im naplánovali na 17. decembra, deň pred semifinále MS klubov v Katare.



Obe miesta delí vzdušnou čiarou viac ako 5000 km, klub tak podľa oficiálneho stanoviska využije dva rozdielne kádre. "Nie je to ideálny scenár, ale využijeme simultánne dva rôzne hráčske kádre. Jeden sa predstaví na MS klubov FIFA v Katare a druhý v Ligovom pohári," informovali predstavitelia FC Liverpool.



Pre nahustený kalendár úradujúceho šampióna Ligy majstrov sa do konca roka už nenašiel žiadny voľný termín, v ktorom by Liverpool mohol duel s Aston Villou odohrať. Už na začiatku januára je totiž v anglickom Ligovom pohári na programe semifinále.



Liverpool potvrdil, že zainteresovaní diskutovali o alternatívnych termínoch Ligového pohára, nenašiel sa však žiadny, ktorý by vyhovoval. Kouč Jürgen Klopp už v predchádzajúcich dueloch tohtosezónneho Ligového pohára proti MK Dons i Arsenalu využil viac hráčov z lavičky ako zo základnej jedenástky, pripomenula agentúra AFP.