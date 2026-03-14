LG zvládla hokejbalové derby, Košice s debaklom 1:11
Košice prehrali s Jets Nitra 0:6 a definitívne stratili šancu postúpiť do play off. Vo zvyšných zápasoch uspeli domáce tímy.
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Hokejbalisti LG Corwin si v 15. kole TIPOS Slovenskej hokejbalovej extraligy pripísali na konto trináste víťazstvo v sezóne. V bratislavskom derby zdolali Ružinov 3:0 a už len jedno víťazstvo ich delí od trofeje pre víťaza základnej časti. Do jej konca zostávajú už len tri kolá.
tabuľka:
1. LG Corwin 15 13 0 0 2 0 0 70:38 39
2. Poprad 15 10 0 1 4 0 0 81:47 32
3. Skalica 15 9 1 0 4 0 1 80:41 30
4. Považská Bystrica 14 8 0 1 3 0 2 54:45 28
5. Jets Nitra 15 5 1 2 5 2 0 59:54 23
6. Ružinov 15 6 0 2 6 1 0 51:47 23
7. Pruské 15 5 1 0 8 0 1 52:65 18
8. Vranov nad Topľou 15 4 2 0 8 0 1 60:75 17
9. NR Rytieri 15 2 0 0 11 1 1 37:74 8
10. Košice 14 1 0 0 12 1 0 22:80 4
TIPOS extraliga 15. kolo:
Leaders Ružinov - LG Corwin 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly: 12. Daubner (Bilik), 28. Klema (Ž. Polák, Fumač), 31. Mi. Šalka (Badalov)
HK IMS-EAST Popradskí Piráti - HBK Nitrianski Rytieri 11:1 (4:0, 3:0, 4:1)
Góly: 3. Pospíšil (Kundľa, Pitoňák), 7. Mitra (Kupčo, Čech), 13. Pospíšil (Kromka, Reľovský), 14. Mitra (Čech, Jakubčák), 16. Kromka (Bednár, Hopkovič), 17. Dvořák (Pospíšil, Reľovský), 21. Čech (Mitra), 32. Imrich (Mitra, Bednár), 37. Reľovský (Kundľa, Borovský), 44. Jakubčák (Hopkovič, Kromka), 45. Čech (Mitra, Imrich) - 36. Gugh (Žákovič)
HBK H+H Skalica - ŠK 98 Pruské 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)
Góly: 5. Marek (Martinusík), 10. Rajčák (Marek, Mikula), 10. Marek (Fraňo, Kaluža), 17. Holaza (Marek, Sobol), 24. Fraňo (D. Balát), 38. Rajčák (Marek, Fraňo), 42. Martinusík (Rajčák, Pobuda) - 20. Faktor (Rexa, Cíbik)
Jets Nitra - HBC CESTY Košice 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Góly: 15. J. Wachal (Belák), 22. D. Štefanka (Zummer, Jedliček), 24. Križan (Jankovič), 25. Jankovič (Križan), 36. Jankovič (Križan, Zummer), 36. Petrovič (Wachal)
HMHK bauska. Vranov nad Topľou - HBK PROTEF Považská Bystrica 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly: 4. Dudurič (Štefaňák), 12. Raschman, 26. Dudurič (Cifranič, Štefaňák), 45. Dudurič (Cifranič)
