Nedela 10. máj 2026Meniny má Viktória
LG zvládla oba domáce zápasy a je krok od titulu

Na snímke zľava Patrik Kromka (Popradskí piráti), Jozef Minárik a brankár Filip Surák (obaja LG Corwin) počas piateho semifinálového zápasu play off TIPOS Slovenskej hokejbalovej extraligy LG Corwin - Popradskí piráti v Areáli netradičných športov v bratislavskej mestskej časti Ružinov v sobotu 2. mája 2026. Foto: TASR - Michal Runák

Na titul potrebujú zvíťaziť už len v jednom zápase, tretí a prípadný štvrtý súboj je na programe o týždeň v Skalici.

Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Hokejbalisti LG Corwin zvíťazili v oboch domácich zápasoch vo finálovej sérii TIPOS extraligy nad obhajcom titulu zo Skalice. V sobotnom dueli uspeli 5:4 po predĺžení, v nedeľu zdolali súpera 4:3. Na titul potrebujú zvíťaziť už len v jednom zápase, tretí a prípadný štvrtý súboj je na programe o týždeň v Skalici.



finále kolo play off – 1. zápas:

LG Corwin Bratislava – HBK H+H Skalica 5:4 pp (0:1, 2:1, 2:2 - 1:0)

Góly: Klema, I. Polák, Fumač, Lipiansky, Dubeň – Marek 2, Martinusík, Olejník

/stav série: 1:0/



2. zápas:

LG Corwin Bratislava – HBK H+H Skalica 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)

Góly: Benko 2, Lipiansky, I. Polák – Salajka, Martinusík, Olejník

/stav série: 2:0/



