Lotyšská federácia sa odvolá proti možnom Kalninšovom prestupe do KHL

Riga 28. augusta (TASR) - Lotyšská hokejová federácia (LHF) sa rozhodla odvolať proti rozhodnutiu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktorá umožnila lotyšskému brankárovi Janisovi Kalninšovi prestúpiť do ruského tímu Amur Chabarovsk. LHF to uviedla na svojom oficiálnom webe.



LHF koncom júla zamietla žiadosť o prestup 30-ročného lotyšského brankára v prestupovom systéme IIHF. Amur to však spolu s IIHF spochybnil a dostal povolenie prestúpiť. LHF dostala od IIHF vysvetlenie, v ktorom brankárovi povolili pripojiť sa k ruskému tímu. Napriek tomuto vysvetleniu sa LHF rozhodla odvolať k disciplinárnej komisii IIHF.



Po ruskej invázii na Ukrajinu vykonali v Lotyšsku zmeny v zákone o športe, ktorý zakazuje hráčom pôsobiacim v KHL reprezentovať lotyšský národný tím.