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Liberec odvolal trénera Kováča, nahradiť ho má Fodrek
Odchod Kováča má súvisieť s nedávnym koncom Fodreka v Dunajskej Strede. Práve 45-ročný kouč, ktorý doviedol DAC k druhému miestu a jeho koniec bol prekvapením, by ho mal na lavičke Slovana nahradiť.
Autor TASR
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Liberec 17. júna (TASR) - Český futbalový klub Slovan Liberec odvolal tesne pred štartom prípravy na novú sezónu trénera Radoslava Kováča. Informovali o tom české médiá s tým, že novým lodivodom by sa mal stať Slovák Branislav Fodrek.
Liberec nebol po uplynulej sezóne spokojný so šiestym miestom v najvyššej českej súťaži. Tím v skupine o titul prehral všetkých päť zápasov. Odchod Kováča má súvisieť s nedávnym koncom Fodreka v Dunajskej Strede. Práve 45-ročný kouč, ktorý doviedol DAC k druhému miestu a jeho koniec bol prekvapením, by ho mal na lavičke Slovana nahradiť.
Kováč prišiel do Liberca pred dvoma rokmi spolu s novým majiteľom Ondřejom Kaniom. V predminulej sezóne obsadil so Severočechmi siedme miesto, v uplynulom ročníku skončil šiesty. Liberec viedol v 66 zápasoch s bilanciou 23 víťazstiev, 19 remíz a 24 prehier.
Liberec nebol po uplynulej sezóne spokojný so šiestym miestom v najvyššej českej súťaži. Tím v skupine o titul prehral všetkých päť zápasov. Odchod Kováča má súvisieť s nedávnym koncom Fodreka v Dunajskej Strede. Práve 45-ročný kouč, ktorý doviedol DAC k druhému miestu a jeho koniec bol prekvapením, by ho mal na lavičke Slovana nahradiť.
Kováč prišiel do Liberca pred dvoma rokmi spolu s novým majiteľom Ondřejom Kaniom. V predminulej sezóne obsadil so Severočechmi siedme miesto, v uplynulom ročníku skončil šiesty. Liberec viedol v 66 zápasoch s bilanciou 23 víťazstiev, 19 remíz a 24 prehier.