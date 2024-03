Liberec vyhral a živí šancu na štvrťfinále, Faško-Rudáš s gólom

predkolo play off českej hokejovej extraligy:



HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)



Góly: 10. Nahodil (KUSKO), 28. Rutar, 47. Škůrek - 2. Najman, 25. Klima (IVAN), 36. Birner, 42. Bulíř, 60. FAŠKO RUDÁŠ



/D. Hrenák (Liberec) odchytal celý zápas/

Praha 10. marca (TASR) - Hokejisti Liberca vyhrali vo štvrtom zápase play off o štvrťfinále českej extraligy na ľade Olomouca 5:3. Stav série tak vyrovnali na 2:2 a udržali si šancu na postup do ďalšej fázy. V zápase bodovali traja Slováci, Martin Faško-Rudáš upravil za hostí na konečných 5:3 do prázdnej bránky.Okrem neho mali po asistencii aj jeho krajania Silvester Kusko (Olomouc) a Michal Ivan (Liberec). Za hostí odchytal celý zápas ďalší Slovák Martin Hrenák. O poslednom štvrťfinalistovi sa rozhodne v utorok v Liberci.