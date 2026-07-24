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Liberty Media sa dohodla na odškodnení fanúšikov za VC Las Vegas 2023
Úvodný tréning v novembri 2023 prerušili už po deviatich minútach po tom, ako Carlos Sainz mladší prešiel cez kryt vodovodného ventilu, ktorý vážne poškodil jeho monopost Ferrari.
Autor TASR
Las Vegas 24. júla (TASR) - Spoločnosť Liberty Media, ktorá je materskou firmou seriálu F1 a zároveň promotérom Veľkej ceny Las Vegas, súhlasila s vyrovnaním vo výške približne tri milióny dolárov. Dohodou sa má ukončiť hromadná žaloba divákov v súvislosti s premiérovými pretekmi v americkom dejisku v roku 2023.
Úvodný tréning v novembri 2023 prerušili už po deviatich minútach po tom, ako Carlos Sainz mladší prešiel cez kryt vodovodného ventilu, ktorý vážne poškodil jeho monopost Ferrari. Tréning pokračoval až v skorých ranných hodinách 17. novembra a skončil sa približne o 4.00 h miestneho času. Fanúšikovia však museli opustiť tribúny ešte pred začiatkom 90-minútovej jazdy.
Nárok na odškodnenie majú držitelia vstupeniek iba na uvedený tréning aj diváci, ktorí si kúpili trojdňové lístky. Žiadosti musia podať do 27. augusta. Liberty Media ani organizátori Veľkej ceny Las Vegas v rámci dohody nepriznali pochybenie. Záverečné schvaľovacie pojednávanie je naplánované na 4. novembra na federálnom súde v Nevade.
Podujatie s rozpočtom 500 miliónov dolárov malo byť v roku 2023 veľkolepou prezentáciou F1 na bulvári Las Vegas Strip. Incident počas tréningu a dopravné obmedzenia, ktoré počas niekoľkomesačných príprav zasiahli miestnych obyvateľov, však znamenali nevydarený začiatok.
Samotné preteky napokon patrili k najlepším v sezóne. Max Verstappen po prejazde cieľom a svojom 18. víťazstve v danom ročníku zaspieval „Viva Las Vegas“. Formula 1 minulý mesiac oznámila desaťročné predĺženie dohody, na základe ktorého zostane okruh v Las Vegas súčasťou kalendára minimálne do roku 2037. Informovala agentúra AP.
Úvodný tréning v novembri 2023 prerušili už po deviatich minútach po tom, ako Carlos Sainz mladší prešiel cez kryt vodovodného ventilu, ktorý vážne poškodil jeho monopost Ferrari. Tréning pokračoval až v skorých ranných hodinách 17. novembra a skončil sa približne o 4.00 h miestneho času. Fanúšikovia však museli opustiť tribúny ešte pred začiatkom 90-minútovej jazdy.
Nárok na odškodnenie majú držitelia vstupeniek iba na uvedený tréning aj diváci, ktorí si kúpili trojdňové lístky. Žiadosti musia podať do 27. augusta. Liberty Media ani organizátori Veľkej ceny Las Vegas v rámci dohody nepriznali pochybenie. Záverečné schvaľovacie pojednávanie je naplánované na 4. novembra na federálnom súde v Nevade.
Podujatie s rozpočtom 500 miliónov dolárov malo byť v roku 2023 veľkolepou prezentáciou F1 na bulvári Las Vegas Strip. Incident počas tréningu a dopravné obmedzenia, ktoré počas niekoľkomesačných príprav zasiahli miestnych obyvateľov, však znamenali nevydarený začiatok.
Samotné preteky napokon patrili k najlepším v sezóne. Max Verstappen po prejazde cieľom a svojom 18. víťazstve v danom ročníku zaspieval „Viva Las Vegas“. Formula 1 minulý mesiac oznámila desaťročné predĺženie dohody, na základe ktorého zostane okruh v Las Vegas súčasťou kalendára minimálne do roku 2037. Informovala agentúra AP.