Libor Hudáček dostal trojzápasový trest, bude chýbať Třincu vo finále

Praha 17. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Libor Hudáček nepomôže Třincu v úvodných troch zápasoch finále play off českej extraligy proti Hradcu Králové. Disciplinárna komisia súťaže mu dodatočne zastavila činnosť za faul na Lukáša Sedláka v siedmom semifinálovom dueli s Pardubicami. Informovali o tom české médiá.



Tridsaťdvaročný útočník tvrdo atakoval Sedláka v 39. minúte, keď ho spredu zasiahol do hlavy. Sedlák sa venoval puku, mal sklonenú hlavu a súpera nevidel. Hudáček dostal od rozhodcov dvojminútový trest za napadnutie. Neskôr si však na jeho zákrok "posvietila" ligová disciplinárka a jej predseda Viktor Ujčík mu v nedeľu večer dodatočne udelil trojzápasový dištanc, informoval portál iDnes.cz.



"Oceliari" zdolali v rozhodujúcom siedmom semifinálovom súboji Dynamo 2:1 a piatykrát za sebou postúpili do finále. Boj o Masarykov pohár odštartuje v utorok v Hradci Králové, Hudáček sa do zostavy Třinca môže vrátiť vo štvrtom finálovom zápase v nedeľu 23. apríla.



Hudáček je šiesty najproduktívnejší hráč play off, v 16 zápasoch nazbieral deväť bodov za päť gólov a štyri asistencie. V základnej časti si pripísal 32 bodov (20+12) v 48 vystúpeniach v drese Třinca.