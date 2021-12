Libor Hudáček mení Švajčiarsko za Bielorusko

Minsk 25. decembra (TASR) - O podpise zmluvy informovali oficiálne stránky bieloruského a švajčiarskeho klubu HC Lugano, v ktorom doteraz pôsobil.



Tridsaťjedenročný útočník odštartoval sezónu v Neftechimiku Nižnekamsk, za ktorý odohral jedenásť zápasov a zaznamenal tri asistencie. V polovici októbra odišiel do Lugana. Švajčiarskemu tímu mal pomôcť po tom, čo mu pre zranenia vypadlo viacero útočníkov a v jeho drese sa mu darilo, keď v 10 dueloch strelil osem gólov. Na Štedrý deň však opäť zmenil pôsobisko a zakotvil v hlavnom meste Bieloruska.



"Chcem sa poďakovať Liborovi za pomoc, ktorú nám poskytol v októbri a novembri. V posledných týždňoch však nemal veľa času na ľade a so šiestimi zahraničnými hráčmi sme mu nevedeli garantovať miesto v zostave. Vzhľadom na jeho účasť na ZOH v Pekingu sme sa rozhodli, že najlepším riešením je jeho odchod do KHL," uviedol generálny manažér Lugana Hnat Domenichelli.



Hudáček pôsobil v minulosti v KHL v drese Slovana Bratislava. V medzinárodnej súťaži odohral dokopy 212 zápasov a nazbieral 99 bodov (43+56). Pôsobil aj v českej a švédskej najvyššej súťaži. V reprezentačnom drese získal striebro na MS 2012.