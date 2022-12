Libor Nemec pred odletom na MS 20 do Kanady verí v niečo veľké

Zvolen 14. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odlieta vo štvrtok ráno do Kanady, kde absolvuje majstrovstvá sveta juniorov v Halifax a Moncton (26. decembra - 5. januára). Zo Slovenska cestuje dovedna pätnásť hokejistov, ďalší trinásti sa pridajú k mužstvu až priamo v Kanade. Konečná nominácia má obsahovať 28 mien vrátane troch brankárov.



Medzi nominovanými sa ocitol aj 19-ročný útočník z fínskeho celku LukkoRauma Libor Nemec, ktorý podpísal zmluvu na budúci rok s univerzitným americkým tímom LakeSuperior State UniversityLakers. Aj z tohto dôvodu dostáva na klubovej úrovni menej priestoru na ľade, avšak svojou kvalitou by mal patriť medzi opory tímu slovenskej reprezentačnej dvadsiatky. „Libor je perspektívny hráč, výborný korčuliar. Trošku mal v úvode sezóny pomalší rozbeh, nedostáva v klube toľko priestoru ako minulý rok v juniorskej lige vo Fínsku, ale je to ovplyvnené aj tým, že sa dohodol s univerzitou pre budúci rok. Je však na šampionát dobre pripravený, ukázal to na novembrovej reprezentačnej akcii a bude určite prínosom pre tím,“ vyjadril sa na adresu Libora Nemce tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš.



Dôveru trénera si váži aj Nemec: „Prichádzam dobre naladený. Čaká nás náročná cesta do Kanady, ale teším sa na chalanov v záverečnej príprave a som plný očakávania. Uvedomujem si, že klubové pôsobenie mi až tak nevyšlo, nemal som najlepší začiatok, ale reprezentácia je o niečom inom. Ja som v auguste odohral dobrý šampionát, čo sa týka môjho výkonu a chcem na to nadviazať. V Kanade by som rád predviedol moje najsilnejšie stránky a ukázal v čom som dobrý.“



Slovákov čaká úvodné vystúpenie na juniorských majstrovstvách sveta 27. decembra proti Fínom. V základnej skupine si následne zmerajú sily s Američanmi, Lotyšmi a Švajčiarmi. „Máme poskladaný veľmi kvalitný tím. Účasť potvrdili aj známe mená, ktoré sú v zámorí. Zíde sa fakt silná partia chlapcov a môžeme spraviť niečo veľké. Ak by ešte prišiel k nám aj Juraj Slafkovský, bola by to skvelá správa pre nás všetkých ako aj pre celý slovenský hokej. Bola by to enormná posila pre celý tím,“ rozhovoril sa Libor Nemec a k nadchádzajúcim zápasom na blížiacom sa šampionáte ešte dodal: „Každý z nás chce zápasy vyhrávať. Bude to však aj o srdci a o boji. Verím, že kvalita v zápasoch bude na našej strane. Napríklad s Lotyšmi budeme určite favoritom my, tam to budeme musieť potvrdiť. Avšak na turnaji chceme ísť od zápasu k zápasu. Vieme, že to nebude ľahké.“



Libor Nemec si dobre uvedomuje na čom môže stavať a ako by mohol pomôcť juniorskému slovenskému tímu: „Som celkom vysoký, viem si prikryť puk v rohoch, v súbojoch, je to jedna z mojich najsilnejších stránok a taktiež predbránkový priestor. Viem tečovať puky, dorážať ich a takto pomôcť tímu.“ Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov absolvuje záverečnú časť prípravy v kanadskom mestečku Truro. Pred začiatkom šampionátu odohrá ešte dva prípravné zápasy, prvý 21. decembra v Monctone proti Kanaďanom a o dva dni neskôr s Rakúskom v Trure, kde sa k mužstvu pripojí aj skupina hráčov pôsobiacich v severoamerických súťažiach.



Figurovať v nej budú aj obranca Šimon Nemec alebo útočník Filip Mešár. Pozvánku dostal aj Servác Petrovský. K zámorským posilám tréner Ivan Feneš poznamenal: „Servác Petrovský je posledné týždne veľmi produktívny. Takisto Samuel Honzek, Filip Mešár, nemožno opomenúť Šimona Nemca, to sú všetko naše obrovské esá, ktoré budú prínosom pre náš tím. Ja som presvedčený, že Šimon Nemec môže byť hviezdou turnaja. Je iba otázkou času, kedy sa v najprestížnejšej lige sveta etabluje a zastabilizuje. Pre šampionát bude určite jednou z najväčších hviezd.“