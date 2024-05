Libu budúci týždeň uvedú do Siene slávy IIHF

Bratislava 18. mája (TASR) - Bývalého slovenského útočníka Igora Libu budúci týždeň počas MS v Prahe a Ostrave uvedú do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Do spoločnosti 244 členov sa dostane ako desiaty slovenský hráč v histórii. Priznal, že to je pre neho milé prekvapenie a veľká česť. Jeho úspech vyzdvihli aj členovia pamätného útoku z federálnej reprezentácie Československa Dárius Rusnák a Vincent Lukáč.



Liba ako jediný z tohto tria okúsil aj zámorskú NHL v dresoch New Yorku Rangers (10 zápasov, 2 góly, 5 asistencií) a Los Angeles Kings (29 zápasov, 5+13), kde bol počas výjazdov za súpermi v hoteli spolubývajúcim legendárneho Wayna Gretzkého. "Je to pre mňa milé prekvapenie. V 80. rokoch Československa hrala naša generácia prím vo svetovom hokeji. Vtedy nám konkuroval len Sovietsky zväz, Kanada a Amerika. Z európskych mužstiev sme boli v tej dobe nad Fínskom a Švédskom. Zo silnej generácie sa mi zdá, že jediný ja som sa dostal do Siene slávy IIHF. Je to pre mňa veľká česť," uviedol Liba počas akcie Noc múzeí a galérií v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu.



Zo Slovákov sa to pred ním podarilo aj Jozefovi Golonkovi (1998), Vladimírovi Dzurillovi (1998), Jánovi Staršiemu (1999), Petrovi Šťastnému (2000), Ladislavovi Horskému (2004), Ladislavovi Trojákovi (2011), Petrovi Bondrovi (2016) a naposledy v roku 2019 dvojici Miroslav Šatan a Žigmund Pálffy.



"Jednoznačne by si tam zaslúžil byť celý útok. Tak sa to ale teraz hodnotí, vidíme, že sú tam predo mnou aj mladší hráči. Podľa mňa by to malo byť opačne, podľa generácie. Určite by som im doprial, aby sa tam dostali aj oni dvaja," skonštatoval Liba. "Klobúk dole, gratulujem mu z celého srdca. Ale je o šesť rokov mladší a podľa mňa sa trochu pomýlili. Pred desiatimi rokmi pán Kohút (Bývalý šéf SZĽH Martin Kohút - pozn.) navrhoval mňa a Pálffyho. Potom to zmenili a išiel Šatan a Pálffy. Igor tam určite patrí, ale je o šesť rokov mladší a mohol trocha počkať. Nedá sa nič robiť, rozhodli takto. Ja si ešte počkám," povedal Lukáč a nadviazal na neho aj Rusnák: "Určite by sme boli radi, keby sme tam boli všetci traja. IIHF sa však rozhodla takto. Ja to Igorovi prajem a držím mu palce, rovnako ako počas celej jeho hokejovej kariéry. Nech je tam a všetci si ho pamätajú."



Do osemčlenného zoznamu nových laureátov sa dostali aj stále aktívny Čech Jaromía Jágr, zlatý olympijský medailista Ryan Smyth z Kanady. Ďalej aj Fín Petteri Nummelin, Švéd Kenny Jönsson, Čech Jaroslav Pouzar, americká hokejistka Natalie Darwitzová a bývalá kanadská trénerka Melody Davidsonová.



Liba bol považovaný za jedného z najuniverzálnejších hokejistov svojich čias v Československu i vo svete. Majster sveta z roku 1985 a dvojnásobný olympijský medailista (strieborný zo Sarajeva 1984 a bronzový z Albertville 1992) patril k oporám československej reprezentácie. Za ČSSR si pripísal 211 štartov, strelil 66 gólov, raz reprezentoval SR. Zahral si na šiestich svetových šampionátoch, odkiaľ si okrem pražského zlata 1985, priviezol aj dve striebra (1982, 1983) a dva bronzy (1987, 1992). Okrem olympijských turnajov v Sarajeve a Albertville hral aj v Calgary 1988 (6. miesto).



Počas kariéry hral za ZPA Prešov, VSŽ Košice (2x majster ČSSR, 1xSR), Spišskú Novú Ves, Trebišov, Duklu Jihlava (2x majster ČSSR), v zahraničí vo švajčiarskom Bieli, talianskom Cavalese, fínskom Turku a v rakúskom Zeltwegu. Okúsil aj zámorskú NHL v dresoch New Yorku Rangers (10 zápasov, 2 góly, 5 asistencií) a Los Angeles Kings (37 zápasov, 7+18), kde bol počas výjazdov za súpermi v hoteli spolubývajúcim legendárneho Wayna Gretzkého. V čs. najvyššej súťaži a v slovenskej extralige odohral 589 zápasov, strelil 285 gólov. V ročníku 1981/82 sa s 35 gólmi stal kráľom ligových strelcov. Za sezónu 1983/84 získal Zlatú hokejku pre najlepšieho čs. hokejistu, v ankete časopisu TIP ho vyhlásili za najlepšieho útočníka. V roku 2005 sa stal členom Siene slávy slovenského hokeja.