Líder Denveru Jokič mal pozitívny test na koronavírus

Belehrad 24. júna (TASR) - Srbský basketbalista Nikola Jokič mal pozitívny test na nový koronavírus. Líder tímu zámorskej NBA Denver Nuggets nevykazuje žiadne symptómy ochorenia COVID-19 a je v domácej izolácii vo svojom rodnom meste Sombor.



Jokič sa tak pridal k ďalšej výraznej osobnosti srbského športu, tenistovi Novakovi Djokovičovi, ktorý pozitívny test oznámil v utorok. Obaja sa spolu stretli 11. júna na basketbalovej exhibícii v Belehrade. Okrem nich sa z účastníkov akcie nakazil koronavírusom aj ďalší srbský basketbalista Nikola Jankovič z Partizanu Belehrad.



Do zámoria bude môcť Jokič pred plánovaným reštartom NBA vycestovať, až keď bude mať dva negatívne testy na koronavírus v priebehu 24 hodín. Po príchode do USA bude potrebovať ďalší úspešný test, aby sa mohol pripojiť k tímu. V izolácii je údajne už od minulého týždňa, pôvodne mal do Denveru odletieť 15. júna.



Obnovenie sezóny v NBA je plánované na 30. júla, Denver je na tretej priečke Západnej konferencie. Jokič má v tejto sezóne bilanciu 20 bodov, 10 doskokov a 7 asistencií na zápas. Pozitívny test na koronavírus oznámil pred časom aj tréner Nuggets Mike Malone, pripomenul portál ESPN.