Líder ligy Cleveland prehral na palubovke Los Angeles Clippers 119:132

NBA - výsledky:



Charlotte - Atlanta 102:134, Boston - Brooklyn 104:96, Golden State - Milwaukee 104:93, Los Angeles Clippers - Cleveland 132:119

New York 19. marca (TASR) - Vedúci tím basketbalovej NBA Cleveland prehral v noci na stredu na palubovke Los Angeles Clippers 119:132 a zaznamenal druhý nezdar za sebou. Najlepším strelcom víťazov bol Kawhi Leonard s 33 bodmi, chorvátsky pivot Ivica Zubac ho na svoje 28. narodeniny doplnil 28 bodmi a 20 doskokmi. Cavaliers nestačilo sezónne maximum Maxa Strusa 24 bodov.Domáci duel zvládli, hoci im na lavičke chýbal ich hlavný kouč Tyronn Lue pre problémy s chrbtom. Cleveland si udržal najlepšiu bilanciu v súťaži, no má ju už identickú ako líder Západnej konferencie Oklahoma City. Na východe majú Cavaliers bezpečný náskok 6,5 duelu pred Bostonom, ktorý si poradil s Brooklynom 104:96.Hráči Golden State zvíťazili nad Milwaukee 104:93, hoci nechali odpočívať Stephena Curryho. Tím viedol Jimmy Butler s 24 bodmi a 10 asistenciami. Warriors držia na západe poslednú šiestu priamu postupovú priečku do play off o pol stretnutia pred Minnesotou a o jeden duel pred Clippers. Milwaukee je piate na východe.