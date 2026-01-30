Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 30. január 2026Meniny má Ema
< sekcia Šport

Líder NBA z Oklahomy prehral v Minnesote, Detroit neuspel vo Phoenixe

.
Hráč Oklahomy Thunder Shai Gilgeous-Alexander (vpravo) fauluje z Jadena McDanielsa (3) Minnesoty Timberwolves počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA vo štvrtok 29. januára 2026 v Minneapolis. Foto: TASR/AP

Obhajcom titulu nestačilo 30 bodov, o ktoré sa postaral Shai Gilgeous-Alexander.

Autor TASR
New York 29. januára (TASR) - Basketbalisti vedúceho tímu NBA Oklahomy City Thunder si pripísali jedenástu prehru v sezóne, keď v repríze finále Západnej konferencie neuspeli v Minnesote 111:123. Hráči Timberwolves premenili 22 trojkových pokusov a vyrovnali si sezónne maximum. Najviac bodov v ich drese dal Anthony Edwards - 26, obhajcom titulu nestačilo 30 bodov, o ktoré sa postaral Shai Gilgeous-Alexander. Prehral aj líder Východnej konferencie Detroit, a to vo Phoenixe 96:114. Triumf režíroval Dillon Brooks osobným rekordom 40 bodov.

NBA - výsledky:

Philadelphia - Sacramento 113:111, Washington - Milwaukee 109:99, Atlanta - Houston 86:104, Chicago - Miami 113:116, Dallas - Charlotte 121:123, Denver - Brooklyn 107:103, Phoenix - Detroit 114:96, Minnesota - Oklahoma City 123:111
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach