Líder NBA z Oklahomy prehral v Minnesote, Detroit neuspel vo Phoenixe
Obhajcom titulu nestačilo 30 bodov, o ktoré sa postaral Shai Gilgeous-Alexander.
Autor TASR
New York 29. januára (TASR) - Basketbalisti vedúceho tímu NBA Oklahomy City Thunder si pripísali jedenástu prehru v sezóne, keď v repríze finále Západnej konferencie neuspeli v Minnesote 111:123. Hráči Timberwolves premenili 22 trojkových pokusov a vyrovnali si sezónne maximum. Najviac bodov v ich drese dal Anthony Edwards - 26, obhajcom titulu nestačilo 30 bodov, o ktoré sa postaral Shai Gilgeous-Alexander. Prehral aj líder Východnej konferencie Detroit, a to vo Phoenixe 96:114. Triumf režíroval Dillon Brooks osobným rekordom 40 bodov.
NBA - výsledky:
Philadelphia - Sacramento 113:111, Washington - Milwaukee 109:99, Atlanta - Houston 86:104, Chicago - Miami 113:116, Dallas - Charlotte 121:123, Denver - Brooklyn 107:103, Phoenix - Detroit 114:96, Minnesota - Oklahoma City 123:111
