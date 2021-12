Líder NBA z Phoenixu prevalcoval doma Charlotte

výsledky NBA:



Detroit - Miami 100:90

Memphis - Portland 100:105

Sacramento - San Antonio 121:114

Chicago - Los Angeles Lakers 115:110

Minnesota - Dallas 111:105

Phoenix - Charlotte 137:106





New York 20. decembra (TASR) - Basketbalisti Phoenixu triumfovali v zámorskej NBA na domácej palubovke nad Charlotte vysoko 137:106. Líder profiligy nastrieľal najviac bodov v sezóne a získal 24. víťazstvo v ročníku.Do zostavy Suns sa po sedemzápasovej absencii pre svalové zranenie vrátil Devin Booker, dal 16 bodov a do štvrtej štvrtiny už ani nenastúpil. Až deväť domácich hráčov zaznamenalo dvojciferný počet bodov.Chicago doma zdolalo Los Angeles Lakers 115:110, prispel k tomu 38 bodmi DeMar DeRozan. Ten sa vrátil do hry po dvoch týždňoch, keď bol na covidovej listine. Chicago hralo prvýkrát od 11. decembra, keď mu vedenie ligy odložilo dva zápasy.