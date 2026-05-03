Líder šampionátu Antonelli zvíťazil aj na VC Miami
Autor TASR,aktualizované
Miami 3. mája (TASR) - Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Miami, štvrtých pretekoch seriálu MS F1. Na pódiu ho doplnili jazdci McLarenu Brit Lando Norris a Austrálčan Oscar Piastri. Devätnásťročný Antonelli si tretím víťazstvom po sebe upevnil pozíciu lídra šampionátu.
Bol to prvý súťažný víkend F1 od 29. marca, keďže plánované Veľké ceny v Bahrajne a v Saudskej Arábii zrušili pre vojenský konflikt. Všetky tímy avizovali, že na VC Miami predstavia viacero vylepšení monopostov. Napokon obsadili popredné priečky jazdci, ktorí na nich figurovali aj v úvode sezóny. Nasledujúce preteky sú na programe 24. mája v Kanade.
Z pole position vyštartoval Antonelli, no na úvodných metroch nemal rýchlosť a na prvé miesto sa okamžite dostal Leclerc. Štart nevyšiel ani druhému jazdcovi z prvého radu Verstappenovi, ktorý mal kolíziu, po ktorej ho nahustenej premávke otočilo do smeru jazdy bez vážnejších následkov. Ku kontaktu došlo aj medzi Colapintom a Hamiltonom, no aj oni pokračovali v pretekoch. V 5. kole však už prišlo na trať safety car. Najskôr Hadjar neudržal monopost v zákrute a vrazil do bariéry. Krátko na to kolidovali Lawson s Gaslym a druhý menovaný vyletel do bariéry. Preteky sa skončili pre všetkých troch. Po 10. kole bol na čele Leclerc pred Norrisom a Antonellim. Monačan však krátko po odchode safety stratil pozíciu lídra a nakrátko sa prepadol na tretie miesto, z ktorého sa však následne posunul na druhé pred Antonelliho. Na čele bol Norris, no v 28. kole sa Mercedesu podaril tzv. undercut, keď z 2. pozície išiel prezuť skôr ako líder. Antonelli mal rýchlu zastávku v boxoch a po 30. kole bol prvý pred Norrisom a Verstappenom. Pozíciu lídra si dokázal udržať, no poradie za ním sa viackrát zmenilo. Podujatie v Miami si nenechalo ujsť viacero osobností zo spoločenského života i športu. Šachovnicovou vlajkou v závere pretekov zamávala tenisová legenda Španiel Rafael Nadal.
hlasy /zdroj: Nova Sport/:
Kimi Antonelli, víťaz: „Štart nebol jednoduchý, nečakal som, že budem brzdiť už tak skoro. Stratil som pozíciu, no mali sme tempo a podaril sa nám undercut. Mali sme dobrú stratégiu, hoci to nebolo jednoduché. Som iba na začiatku kariéry, ďakujem všetkým za podporu. Teraz si trochu užijem toto víťazstvo, ale musíme ďalej tvrdo pracovať, pretože Kanada je tu už onedlho.“
Lando Norris, 2. miesto: „Teraz je ťažké prehrýzť fakt, že som nezvíťazil. Viem, že dnes bolo možné vyhrať, no dostali sme undercut. Aj tak som si však užil tieto preteky. Musím ísť ďalej. Aj dnes to bolo o tom, kto spraví menej chýb. Boli to náročné preteky, človek musí takticky používať batériu. Myslím si však, že môžeme byť spokojní s progresom, ktorý sme spravili.“
Oscar Piastri, 3. miesto: „Nebol to jednoduchý víkend, už kvalifikácia bola neučesaná. V závere pretekov som získal nejaké miesta a body. Myslím si, že sme sa priblížili výkonnosti, akú chceme mať. Potvrdili sme, že ak získame pozíciu na trati, tak sme schopní držať si ju. Verím, že v Kanade spravíme ďalší krok vpred.“
VC Miami (57 kôl, 1 kolo: 5,412 km, celkovo: 308,3 km)
1. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes), 2. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +3,264, 3. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +27,092, 4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +43,051, 5. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +43,949, 6. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +44,425, 7. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +53,573, 8. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +1:01,871 min., 9. Carlos Sainz (Šp./Williams) +1:19,782, 10. Alexander Albon (V. Brit./Thaj./Williams) +1:28,634, 11. Oliver Bearman (V. Brit./Haas), 12. Gabriel Bortoleto (Braz./Revolut Audi), 13. Esteban Ocon (Fr./Haas), 14. Arvid Lindblad (V. Brit./Racing Bulls), 15. Sergio Perez (Mex./TWG Cadillac), 16. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), 17. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 18. Valtteri Bottas (Fín./TWG Cadillac).
nedokončili: Isack Hadjar (Fr./Red Bull), Pierre Gasly (Fr./Alpine), Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Nem./Revolut Audi)
Priebežné poradie (po 4. pretekoch):
1. Antonelli 100 bodov, 2. Russell 80, 2. Leclerc 63, 4. Norris 51, 5. Hamilton, 6. Piastri 43, 7. Verstappen 26, 8. Bearman 17, 9. Gasly 16, 10. Lawson 10, 11. Colapinto 5, 12. Lindblad 4, 13. Hadjar 4, 14. Sainz 4, 15. Bortoleto 2, 16. Ocon 1, 17. Albon 1, 18. Hülkenberg 0, 19. Bottas 0, 20. Perez 0, 21. Alonso 0, 22. Stroll 0.
Pohár konštruktérov:
1. Mercedes 180 bodov, 2. Ferrari 112, 3. McLaren 94, 4. Red Bull 30, 5. Alpine 21, 6. Haas 18, 7. Racing Bulls 14, 8. Williams 5, 9. Audi, 10. Cadillac 0, 11. Aston Martin 0.
