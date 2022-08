Líder šampionátu WRC Rovanperä havaroval na Rely Belgicka

Brusel 19. augusta (TASR) - Suverénny líder seriálu majstrovstiev sveta WRC Kalle Rovanperä havaroval v piatkovej druhej etape Rely Belgicka. Dvadsaťjedenročný Fín sa v druhej rýchlostnej skúške dňa trikrát prevrátil so svojou Toyotou a na deviatom z trinástich podujatí sezóny ešte nespečatí zisk titulu.



Rovanperä aj navigátor Jonne Halttunen vyviazli z nehody bez zranení. Môžu sa tak zapojiť do nedeľnej "Power Stage", kde sa takisto bude bojovať o body do celkového poradia. V ňom mali pred Rely Belgicka náskok 94 bodov pred Estóncom Ottom Tänakom. Informovala o tom agentúra AFP.