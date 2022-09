FL: Líder Slovan má po 11. kole trojbodový náskok na Podbrezovú

Fortuna liga - 11. kolo:



piatok



MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Skalica 0:0



ŽK: Černek (Skalica). Rozhodovali: Kráľovič - Vorel, E. Weiss, 1352 divákov.



B. Bystrica: Hruška - Migaľa, Uhrinčať, Willwéber, Záhumenský - B. Ľupták (72. Gašparovič), Richtárech (46. Franko) - Slávik, Faško, Rymarenko (72. Hanes) - Polievka (86. Depetris)



Skalica: Junas - Čögley, Blažek, Podhorin, Hurtado - Nagy, M. Hollý (81. Václav) - Fábry (81. Kousal), Baumgartner (72. Černek), Yao (90+2 Mášik) - Haša (72. Šebesta)







sobota



FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:0 (2:0)



Góly: 7. Paraj, 33. Kuzma. Rozhodovali: Dzivjak – Štofik, Roszbeck, ŽK: Paraj, Pavúk – Soares, Pires, Bainović, 1722 divákov



Podbrezová: Ludha – Kukoľ (71. Bariš), M. Bartoš, Godál, Grešák – Paraj, Bakaľa – Cobnan (69. Grendel), Ďatko (90+2 Šikula), Vasiľ (46. Pavúk) – Kuzma (90+2 Horvát)



Trenčín: Vozinha – Mičuda (46. Demitra), Stojsavljevič, Pires, Kozlovský – D. Hollý (61. Letenay), Lavrinčík (83. Kupusović), Gajdoš (46. Ibrahim) – Kmeť, Bainović, Soares (83. Witan)







FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:1)



Gól: 22. Jeřábek. Rozhodovali: Ochotnický - Hrmo, Kuba, ŽK: Ďubek, Šuvalija - Njie, Jánošík, Perez - Vico



Z. Moravce: Lukáč - Šuvalija, Pintér (75. Horák), Bednár, Múdry, Duga – Almeida, Pinte, Mondek, Suľa - Ďubek (58. Niarchos).



Michalovce: Száraz - Kotula, Jeřábek, Vaško, Mendez - Kanu (81. Žofčák), Njie, Perez-Vico (72. Slobodník, 90.+2. Ranko) - Jánošík (81. Begala), Adler, Marcin







MŠK Žilina - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:2 (3:1)



Góly: 7. Gidi, 22. Kaprálik, 38. Jambor, 57. Ďuriš – 37. Jendrišek, 88. Václavík. Rozhodovali: Ruc – Halíček, Zemko, ŽK: Kaprálik, Kopas, Leitner, Myslovič - Jendrišek, Totka, Václavík



Žilina: Belko – Rusnák (78. Rusnák), Leitner, Nemčík, Bari (65. Kopásek) – Myslovič (78. Galčík), Kopas, Gidi (63. Stojčevski) – Kaprálik, Jambor (63. Jinril), Ďuriš



L. Mikuláš: Sváček – Totka, Mihal, Bedecs, Župa – Václavík, Káčerík, Filinský – Gaži (69. Staš), Jendrišek (78. Voško), Nečas (78. Matoš)







nedeľa



FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:0



Rozhodovali: Ziemba - Bednár, Jekkel, ŽK: Procházka, Paur, Iván (mimo ihriska) - Kucka, Medveděv, Mustafič, 9047 divákov



Spartak: Takáč - Koštrna, Štetina, Kóša, Mikovič - Daniel, Štefánik (56. Taiwo), Savvidis, Procházka - Paur (88. Azevedo), Ristovski (76. Boateng)



Slovan: Chovan - Medveděv, Kašia, Abena, Lovat - Kucka, Čakvetadze (90.+1 De Marco), Mustafič (90.+1 Agbo) - Čavrič (86. Šaponjič), Ramirez (70. Weiss), Zmrhal (70. Barseghjan)







Tabuľka po 11. kole:



1. Slovan Bratislava 10 7 2 1 23:7 23



2. FK Železiarne Podbrezová 10 5 5 0 17:8 20



3. FC Spartak Trnava 11 5 4 2 19:10 19



4. MŠK Žilina 11 5 3 3 17:11 18



5. FC DAC 1904 Dunajská Streda 10 4 4 2 14:9 16



6. MFK Ružomberok 10 3 5 2 13:12 14



7. MFK Dukla Banská Bystrica 11 4 1 6 14:20 13



8. MFK Skalica 11 2 6 3 9:13 12



9. MFK Zemplín Michalovce 10 3 2 5 11:17 11



10. AS Trenčín 11 3 2 6 7:16 11



11. FC ViOn Z. Moravce-Vráble 10 1 4 5 8:16 7



12. MFK Tatran L. Mikuláš 11 0 4 7 10:23 4

Bratislava 18. septembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava majú po 11. kole Fortuna ligy na čele tabuľky trojbodový náskok na FK Železiarne Podbrezová. Ten sa po víkendových zápasoch zmenšil po tom, čo nováčik súťaže z Podbrezovej zabodoval naplno proti Trenčínu (2:0), zatiaľ čo "belasí" získali iba bod za bezgólovú remízu v Trnave.Slovanisti sa chceli rehabilitovať po prehre v Jerevane, ale podarilo sa im to iba čiastočne. Napriek túžbe po víťazstve sa tréner Vladimír Weiss vyjadril, že z Trnavy je rád aj za bod. Bezgólové skóre okopírovalo výsledok z februárového vzájomného zápasu na Tehelnom poli. Pre Spartak to bola na takmer dva mesiace rozlúčka s domácim prostredím, v ktorom bolo na zápase so Slovanom 9-tisíc divákov. Trnavčania totiž na ihriskách súperov odohrajú nielen pohárový zápas v Stankovciach (28. septembra), ale aj päť nasledujúcich ligových. Doma nastúpia až 11. novembra proti Skalici.Bezgólovým zápasom sa víkendový program Fortuna ligy nielen skončil, ale aj začal. Gól nepadol ani v súboji nováčikov v Banskej Bystrici, ktorá si podelila body so Skalicou. Naďalej tým medzi nimi ostal rozdiel jedného bodu, pričom lepšie je na tom Dukla.Výbornú sezónu po návrate z nižšej súťaže zažíva Podbrezová, ktorej hráči naďalej nenašli premožiteľa ani v jednom z doterajších 10 zápasov (duel v Michalovciach odohrajú 12. októbra). Ich formu pocítili aj hráči Trenčína, ktorí prehrali 0:2.Ku skompletizovaniu 11. kola ostáva dohrať duel medzi Dunajskou Stredou a Ružomberkom, ktorý je na programe v piatok 18. novembra. Víkendové 11. kolo uzavrelo prvú polovicu základnej časti. Druhý "polčas" odštartuje 2. októbra šlágrom medzi Slovanom Bratislava a Podbrezovou.Svoje prvé víťazstvo na ihrisku súpera dosiahli v 11. kole hráči Michaloviec. Domáci ViOn naopak prvýkrát v sezóne nezískal v domácom zápase ani bod. Dôležitý zápas tímov zo spodku tabuľky rozhodol víťazným gólom český obranca Michal Jeřábek. Pre Michalovce to bolo prvé víťazstvo po troch zápasoch, v ktorých získali iba bod.Na prvý trojbodový zisk naďalej čakajú hráči Liptovského Mikuláša. Nedočkali sa ho ani na ihrisku Žiliny, ktorá si postrážila druhé víťazstvo po sebe. Na víťazstve 4:2 sa podieľali štyria rôzni strelci.