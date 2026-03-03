Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Líder Východnej konferencie z Caroliny prehral na ľade Seattlu 1:2

Ľavé krídlo tímu Seattle Kraken Jared McCann (19) bráni, zatiaľ čo obranca tímu Carolina Hurricanes Shayne Gostisbehere (4) kontroluje puk v tretej tretine hokejového zápasu NHL v pondelok 2. marca 2026 v Seattli. Foto: TASR/AP

Carolina naďalej vedie konferenciu o dva body pred Tampou Bay, no má na konte o dva zápasy viac.

New York 3. marca (TASR) - Hokejisti vedúceho tímu Východnej konferencie NHL Caroliny Hurricanes prehrali v noci na utorok na ľade Seattlu 1:2. Ukončili tak sériu piatich víťazstiev.

Carolina naďalej vedie konferenciu o dva body pred Tampou Bay, no má na konte o dva zápasy viac. Seattle je na západe šiesty. Dallas uspel na ihrisku Vancouveru 6:1 a šnúru víťazstiev natiahol na deväť stretnutí.



NHL - výsledky:

New York Rangers - Columbus 4:5 pp, Toronto - Philadelphia 2:3 pp a sn, Seattle - Carolina 2:1, Vancouver - Dallas 1:6, Los Angeles - Colorado 2:2 po II. tretine
.

