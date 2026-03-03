< sekcia Šport
Líder Východnej konferencie z Caroliny prehral na ľade Seattlu 1:2
Carolina naďalej vedie konferenciu o dva body pred Tampou Bay, no má na konte o dva zápasy viac.
Autor TASR
New York 3. marca (TASR) - Hokejisti vedúceho tímu Východnej konferencie NHL Caroliny Hurricanes prehrali v noci na utorok na ľade Seattlu 1:2. Ukončili tak sériu piatich víťazstiev.
Carolina naďalej vedie konferenciu o dva body pred Tampou Bay, no má na konte o dva zápasy viac. Seattle je na západe šiesty. Dallas uspel na ihrisku Vancouveru 6:1 a šnúru víťazstiev natiahol na deväť stretnutí.
NHL - výsledky:
New York Rangers - Columbus 4:5 pp, Toronto - Philadelphia 2:3 pp a sn, Seattle - Carolina 2:1, Vancouver - Dallas 1:6, Los Angeles - Colorado 2:2 po II. tretine
