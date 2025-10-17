< sekcia Šport
Líder z Humenného potreboval na víťazstvo v Trnave až nájazdy
Humenné si predĺžilo víťaznú sériu na päť duelov a zároveň zostalo nezdolané na ľade súperov.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Hokejisti Humenného vyhrali v dueli 11. kola Tipos SHL na ľade Trnavy 4:3 po samostatných nájazdoch. Tím z dna tabuľky dlho siahal proti lídrovi súťaže na víťazstvo, v zápase domáci dvakrát viedli. Hostia dokázali vyrovnať ešte v druhej časti hry a rozhodujúci samostatný nájazd premenil Martin Krajňák.
Humenné si predĺžilo víťaznú sériu na päť duelov a zároveň zostalo nezdolané na ľade súperov. Vo vydarených výkonoch pokračuje aj Martin, nováčik súťaže si s minuloročným semifinalistom zo Skalice poradil 5:2. Dubnica nezvíťazila prvýkrát od 7. kola, na ľade Topoľčian prehrala 0:2.
Humenné si predĺžilo víťaznú sériu na päť duelov a zároveň zostalo nezdolané na ľade súperov. Vo vydarených výkonoch pokračuje aj Martin, nováčik súťaže si s minuloročným semifinalistom zo Skalice poradil 5:2. Dubnica nezvíťazila prvýkrát od 7. kola, na ľade Topoľčian prehrala 0:2.
Tipos SHL - 11. kolo:
MHA Martin - HK Skalica 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Góly: 4. Melcher (Jakubík), 31. Paulíny (Fujerík), 53. Paulíny, 53. Vybiral (Uram, Melcher), 60. Barto (Novotný) - 57. Obdržálek (Jurík, Frídel), 59. Nemec (Obdržálek, Jurík). Rozhodcovia: Bogdaň, Korba - Tvrdoň, Ševčík, vylúčení: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 1960 divákov.
HK Gladiators Trnava - HC 19 Humenné 3:4 pp a sn (3:2, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 5. Scheuer (Múčka, Holovič), 15. Antonov (Múčka, Jildirim), 19. Antonov (Scheuer, Bottán) - 17. Žitný (Vaško, Urban), 19. Linet (Pišoja, Kurovskij), 33. Žitný (Toma, Vaško), rozh. nájazd Krajňák. Rozhodcovia: Bachúrik, Staňo - Hanko, Rehák, vylúčení: 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 248 divákov.
HC MUŠLA Topoľčany - TSS GROUP Dubnica 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Góly: 27. Janča (Hurtaj, Bečka), 28. Stránský (Šišovský, Štefanka). Rozhodcovia: Valo, Vido - Mižík, Junek, vylúčení: 6:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 563 divákov.
HK ‘95 Považská Bystrica - HK Detva 4:3 pp (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 5. Urbánek (Štefánik, Zemko), 7. Ferenyi (Galimov, Nahálka), 50. Rojko (Štefánik, Putala), 61. Ferenyi (Galimov) - 10. Kalousek (Safaralejev, Šechný), 15. Nauš (Šechný, Safaralejev), 25. Surový (Žabka, Jamrich). Rozhodcovia: Smrek, Čahoj - Riš, Tvrdoň, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 447 divákov.
HC Nové Zámky - HK Žiar nad Hronom 4:5 (1:1, 2:2, 1:2)
Góly: 4. White (Paul), 36. Korím (Czuczor), 37. Csányi (Štrauch, Šutý), 51. Molnár (Šutý, Čajkovič) - 8. Babeliak (Stupka, Magdolen), 23. Mikula (Dosek, Gašpar), 35. Stupka (Magdolen, Babeliak), 49. Rajčan (Fecko, Brumerčík), 60. Stupka (Hraško, Babeliak). Rozhodcovia: Adamec, Synek - Vystavil, Moravčík, vylúčení: 1:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 293 divákov.
HC BIT markets TEBS Bratislava - HK TAM Levice HK TAM Levice 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Góly: 55. Hamráček (Jakubík), 59. Géci (Jakubík, Buc) - 16. Chlepčok (Slovák, Bartakovics), 45. Kupka (Valent), 59. Chlepčok (Slovák). Rozhodcovia: Valach, Magušin - Haringa, Bezák, vylúčení: 4:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 145 divákov.
MHA Martin - HK Skalica 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Góly: 4. Melcher (Jakubík), 31. Paulíny (Fujerík), 53. Paulíny, 53. Vybiral (Uram, Melcher), 60. Barto (Novotný) - 57. Obdržálek (Jurík, Frídel), 59. Nemec (Obdržálek, Jurík). Rozhodcovia: Bogdaň, Korba - Tvrdoň, Ševčík, vylúčení: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 1960 divákov.
HK Gladiators Trnava - HC 19 Humenné 3:4 pp a sn (3:2, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 5. Scheuer (Múčka, Holovič), 15. Antonov (Múčka, Jildirim), 19. Antonov (Scheuer, Bottán) - 17. Žitný (Vaško, Urban), 19. Linet (Pišoja, Kurovskij), 33. Žitný (Toma, Vaško), rozh. nájazd Krajňák. Rozhodcovia: Bachúrik, Staňo - Hanko, Rehák, vylúčení: 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 248 divákov.
HC MUŠLA Topoľčany - TSS GROUP Dubnica 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Góly: 27. Janča (Hurtaj, Bečka), 28. Stránský (Šišovský, Štefanka). Rozhodcovia: Valo, Vido - Mižík, Junek, vylúčení: 6:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 563 divákov.
HK ‘95 Považská Bystrica - HK Detva 4:3 pp (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 5. Urbánek (Štefánik, Zemko), 7. Ferenyi (Galimov, Nahálka), 50. Rojko (Štefánik, Putala), 61. Ferenyi (Galimov) - 10. Kalousek (Safaralejev, Šechný), 15. Nauš (Šechný, Safaralejev), 25. Surový (Žabka, Jamrich). Rozhodcovia: Smrek, Čahoj - Riš, Tvrdoň, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 447 divákov.
HC Nové Zámky - HK Žiar nad Hronom 4:5 (1:1, 2:2, 1:2)
Góly: 4. White (Paul), 36. Korím (Czuczor), 37. Csányi (Štrauch, Šutý), 51. Molnár (Šutý, Čajkovič) - 8. Babeliak (Stupka, Magdolen), 23. Mikula (Dosek, Gašpar), 35. Stupka (Magdolen, Babeliak), 49. Rajčan (Fecko, Brumerčík), 60. Stupka (Hraško, Babeliak). Rozhodcovia: Adamec, Synek - Vystavil, Moravčík, vylúčení: 1:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 293 divákov.
HC BIT markets TEBS Bratislava - HK TAM Levice HK TAM Levice 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Góly: 55. Hamráček (Jakubík), 59. Géci (Jakubík, Buc) - 16. Chlepčok (Slovák, Bartakovics), 45. Kupka (Valent), 59. Chlepčok (Slovák). Rozhodcovia: Valach, Magušin - Haringa, Bezák, vylúčení: 4:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 145 divákov.