Lido a 1. FBC Trenčín vyhrali v kole extraligy, vzďaľujú sa súperom
Zaujala prekvapujúca výhra predposledného Snipers na ihrisku Florka Košice 8:7.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) – Florbalisti ŠK Lido Prírodovedec zdolali v 10. kole Extraligy FaBK ATU Košice 6:3 a udržali sa tak na čele tabuľky. V tesnom závese sú za nimi hráči 1. FBC Trenčín, ktorí zvíťazili na pôde majstra Tsunami Záhorská Bystrica 9:4 a zaostávajú za lídrom iba o bod. Prvé dva tímy sa vzďaľujú konkurentom, tretie Tsunami stráca na druhú priečku už sedem bodov.
Zaujala prekvapujúca výhra predposledného Snipers na ihrisku Florka Košice 8:7. Nepriaznivú šnúru a návrat do športovej haly v Tvrdošíne oslávili víťazstvom florbalisti Nižnej nad nováčikom z Detvy 7:4. Aj posledný tím tabuľky Hurikán sa preberá a všetky body uchmatol domácemu AS Trenčín.
Extraliga mužov – 10. kolo:
sobota 22. novembra
Tsunami Záhorská Bystrica – 1. FBC Trenčín 4:9 (1:5, 3:1, 0:3)
Góly: 3. Banga (Livař), 24. Šifra (Kovaľ), 26. Banga (Kupec), 36. Kupec (Banga) – 8. Krajčovič (Baránek), 9. Kvasnica, 15. Babík (Amrich), 17. Kvasnica (Ochránek), 18. Bulejčík, 35. Kvasnica, 47. Kvasnica, 49. Rantala, 60. Bulejčík (Rantala)
ŠK Lido Prírodovedec Bratislava – FaBK ATU Košice 6:3 (4:1, 0:1, 2:1)
Góly: 7. Nôta (Nehila), 9. Nôta, 10. Vrábel (Steller), 19. Nehila (Bachan), 44. Paulikovič (Bachan), 57. Nôta (Bachan) – 12. Olekšák (Kročko), 37. Pazsiczký (Fedorčák), 55. Bezeg (Fedorčák)
TEMPISH CAPITOL Floorball Club – FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 1:9 (0:2, 1:2, 0:5)
Góly: 25. Poliak (Dluhoš) – 16. Korček, 17. Imrišík (Melega), 22. Sabol (Šuška), 29. Korček (Šuška), 41. Šuška (Jančo), 47. Šuška (Jančo), 53. Korček (Šuška), 58. Jančo (Miške), 58. Melega (Sabol)
FK Florko Košice – Snipers Bratislava 7:8 (4:0, 1:5, 2:3)
Góly: 4. Andrejko (Vyšňan), 13. Králik (Krajňák), 14. Singovszki (Stano), 20. Pelegrin (Kátlovský), 36. Singovszki (Hutka), 44. Pelegrin (Králik), 60. Blaško (Čekan) – 29. Marioth (Sokirka), 30. Nyitray, 34. Sedliak (Ponomarenko), 34. Vránek (Ondruška), 38. Hrušovský, 43. Sokirka (Filípek), 45. Ondruška, 52. Ondruška (Rak)
FBK AS Trenčín – VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 4:9 (1:2, 0:3, 3:4)
Góly: 7. Malík (Jaššo), 45. Oriešek (Malík), 58. Dávidek (Vojtek), 59. Kollár (Dávidek) – 8. Lacko (Baksay), 15. Baksay, 22. Lacko (Baksay), 24. Harbut (Fabian), 30. Harbut (Fabian), 48. Baksay (Žatko), 55. Lupták (Harbut), 56. Baksay (Lacko), 60. Pollák (Schätzel)
FBK Nižná – DTF team Detva Joxers 7:4 (3:2, 3:0, 1:2)
Góly: 5. Reguly, 16. Widurski (Mačňák), 20. Widurski (Latka), 24. Reguly (Staroň), 33. Latka (Reguly), 40. Reguly (Latka), 60. Reguly – 3. Glončák, 12. Kulich, 50. Kulich (Pavol Masár), 56. Peter Masár (Kamenský)
